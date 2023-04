5-jähriger Bub nach Sturz von Traktor überrollt

Am Dienstagvormittag kam es im Bezirk Weiz (Steiermark) zu einem tragischen Traktorunfall. Involviert war ein 5-jähriger Bub.

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Bezirk Weiz. Eine 30-jährige Frau führte Arbeiten mit einem Traktor durch, als ihr 5-jähriger Sohn plötzlich aus dem Führerhaus und fiel vom Fahrzeug. Der Bub wurde dann von der Zugmaschine überrollt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Glücklicherweise erlitt das Kind nur leichte Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich, als der Junge während der Fahrt die Tür des Traktors öffnete und aus dem Fahrzeug fiel. Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 brachte das Kind ins LKH Graz.

Flugrettung

Die ÖAMTC-Flugrettung hat im Jahr 2022 einen neuen Einsatzrekord aufgestellt, wie Geschäftsführer Marco Trefanitz berichtet. Die Notarzthubschrauber hoben insgesamt 21.934-mal ab, was im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 1.997 Einsätzen entspricht. Laut Trefanitz war das Jahr 2022 das bisher intensivste Jahr in der Geschichte der ÖAMTC-Flugrettung, was die steigende Nachfrage nach schneller Hilfe aus der Luft unterstreicht.

Im Durchschnitt wurde die Christophorus-Flotte zu mehr als zwei Einsätzen pro Stunde alarmiert, sowohl tagsüber als auch nachts. Der einsatzstärkste Tag des Jahres war der 26. Juni 2022 mit 116 Einsätzen. Wenn man die vier saisonalen Winterstützpunkte der ÖAMTC-Flugrettung hinzurechnet, kommt man sogar auf eine Gesamteinsatzzahl von 23.556.

Quelle: LPD Steiermark