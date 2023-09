Massenauswanderung aus Bosnien: über 23.000 Personen geben Staatsbürgerschaft auf

Zwischen 2017 und 2021 haben 23.493 Personen die Staatsbürgerschaft von Bosnien und Herzegowina aufgegeben. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen, da die Gebühren für den Verzicht auf die Staatsbürgerschaft weiterhin in den Staatshaushalt fließen. Mit der Massenauswanderung und Gesetzesänderungen in anderen Ländern könnte sich die Situation in den kommenden Jahren weiter verschärfen.

In den vergangenen vier Jahren haben fast 23.500 Bürger Bosnien und Herzegowinas ihre Staatsbürgerschaft aufgegeben. Diese Zahl wurde vom Ministerium für Zivile Angelegenheiten in Reaktion auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Milan Petkovic (US) veröffentlicht.

Obwohl das Ministerium keine jährliche Aufschlüsselung dieser Zahlen bereitstellte, wurde bekannt, dass im letzten Jahr Gebühren in Höhe von rund einer Million Euro für den Verzicht auf die Staatsbürgerschaft entrichtet wurden. Dies unterstreicht den anhaltenden Trend, dass immer mehr Bürger die Staatsbürgerschaft anderer Länder annehmen.

Kuriose Einnahmen

Interessanterweise werden die Gebühren, die von Bürgern für den Verzicht auf ihre Staatsbürgerschaft gezahlt werden, weiterhin als staatliche Einnahmen verbucht. Dies könnte Bosnien und Herzegowina zu einem der wenigen Länder machen, die von einem schrumpfenden Staatsbürgerregister profitieren.

Die jüngsten Migrationswellen aus Bosnien und Herzegowina nach Europa könnten in den nächsten Jahren zu einem weiteren Anstieg der Verzichte auf die Staatsbürgerschaft führen. Dies könnte insbesondere dann eintreten, wenn die nachfolgende Generation dieser Migrantenfamilien die Möglichkeit erhält, die Staatsbürgerschaft eines europäischen Landes zu erwerben.

Aktuell unterhält Bosnien und Herzegowina Doppelstaatsbürgerschaftsabkommen mit Ländern wie Schweden, Serbien und Kroatien. Dänemark, das eine bedeutende Anzahl von Bürgern aus Bosnien und Herzegowina beherbergt, hat bereits Gesetze erlassen, die es seinen Bürgern erlauben, neben dem dänischen Pass auch den Pass ihres Herkunftslandes zu behalten.

Deutschland hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das es Bürgern aus Bosnien und Herzegowina ermöglicht, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben, ohne ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgeben zu müssen.