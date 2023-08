Entdecken Sie die kulinarischen Geheimnisse der Schweiz, von der Bedeutung von Käse und Schokolade in ihrer Küche bis hin zur Struktur ihrer täglichen Mahlzeiten. Erfahren Sie mehr über die gesundheitlichen Vorteile und die Wichtigkeit von Bio-Produkten in der Schweizer Ernährung.

Die Schweizer Küche ist bekannt für ihre Vielfalt und Qualität, insbesondere wenn es um Käse und Schokolade geht. „Sie finden Milch, Käse und Butter in fast jeder Mahlzeit in der Schweiz“, sagt Caroline Hostetler, Besitzerin eines hochwertigen Käseladens in der Schweiz. Dieser hohe Verzehr von Milchprodukten ist Teil dessen, was Ernährungswissenschaftler als „alpines Paradox“ bezeichnen – trotz einer fettreichen Ernährung weisen die Schweizer eine bemerkenswert gute Gesundheit auf.

Der Tag in der Schweiz beginnt mit einem leichten Frühstück, dem „Zmorge“, das traditionell Brot, Käse, Obst und Kaffee umfasst. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Tagesablaufs ist der „Znuni“, ein Vormittagssnack, der oft aus einem Croissant und einer zweiten Tasse Kaffee besteht.

Das Mittagessen, oder „Zmittag“, ist eine warme Mahlzeit und eine Stunde der Entspannung. Es ist üblich, dass Kinder für das Mittagessen nach Hause kommen und Arbeitnehmer das Büro verlassen. Die Schweizer legen großen Wert auf eine gesunde Ernährung. „Bio-Produkte enthalten mehr Vitamine, wie Vitamin C und Phytochemikalien, die als Antioxidantien im menschlichen Körper wirken“, sagt Anja Konstien, Mitarbeiterin in einem Online-Shop für Bio-Schweizer Produkte. Sie fügt hinzu: „Fleisch enthält weniger Fett und keine Antibiotika.“

Die Schweizer sind auch bekannt für ihre Liebe zur Schokolade. Obwohl sie die Schokolade nicht erfunden haben, haben sie das Rezept im 19. Jahrhundert verbessert. Heute konsumieren die Schweizer jährlich 12 Kilogramm Schokolade pro Kopf – mehr als in jedem anderen Land.

Der Tag endet mit dem „Znacht“, einer oft kalten Abendmahlzeit, die aus Resten, Aufschnitt, Käse, einem Laib Brot und einem Glas lokalem Wein besteht.

Die Schweizer Küche ist ein Spiegelbild ihrer Kultur – sie ist reichhaltig, vielfältig und gesund. Sie legt Wert auf Qualität, Tradition und den Genuss.