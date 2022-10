WM-STATISTIK: SERBIEN besteht die Gruppenphase, KROATIEN wird zweiter Platz!

Die Website Weglobalfootbal, die auf Fußballstatistiken und -ranglisten spezialisiert ist, hat eine Prognose über die Platzierung aller Mannschaften in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Katar veröffentlicht.

Statistiker schätzen, dass die serbische Nationalmannschaft in der Gruppe mit Brasilien, der Schweiz und Kamerun den ersten Platz belegt, der Prozentsatz liegt bei 29,60 %.

Der Prozentsatz, dass man in Gruppe G den zweiten Platz belegen wird, ist etwas höher, nämlich 32,76%.

Dem Hauptkonkurrenten der serbischen Nationalmannschaft im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase, der Schweiz, werden in beiden genannten Segmenten weniger Chancen eingeräumt. Beim ersten Platz liegt der Anteil der Schweizer bei 20,96 %, beim zweiten bei 29,12 %.

Der Favorit auf den ersten Platz in der Gruppe ist Brasilien, das laut Wettbüros mit einem Anteil von 47,08 % für den ersten Platz der Hauptanwärter auf den Weltmeistertitel ist. Für die zweite ist der Prozentsatz mit 29,68 % deutlich niedriger, aber er ist erneut höher als für die Schweiz für die gleiche Position.

Am Ende dieser Liste steht Kamerun mit einer Chance von nur 2,36 % für den ersten Platz und 8,44 % für den zweiten Platz.

Von allen an der Meisterschaft teilnehmenden Mannschaften ist Ghana die einzige, welcher die wenigsten Chancen auf den ersten Platz in seiner Gruppe hat – nur 0,84 %, während zum Beispiel Costa Rica, das dieser Analyse zufolge in einer Gruppe mit Spanien, Deutschland und Japan liegt, eine Chance von 5,68 % hat der Erste zu sein.

Von der Auswahl aus Afrika wurde nur die beste Mannschaft dieses Kontinents – Senegal – nicht auf dem letzten Platz platziert, aber in ihrer Gruppe wird Ecuador immer noch der Vorzug gegeben, um Zweiter zu werden.

Interessant ist auch, dass von allen Mannschaften bei der WM die Niederlande die größten Chancen auf den ersten Platz in ihrer Gruppe hat, die derzeit in einer Gruppe mit den unangenehmen Teams aus Senegal und Ecuador ist, während auf dem vierten Platz der Gruppe A Katar liegt.

Kroatien belegt erwartungsgemäß den zweiten Platz in seiner Gruppe, zu der auch Belgien, Kanada und Marokko gehören.

Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt am 20. November und wird mit dem Spiel zwischen Katar und Ecuador geöffnet.

