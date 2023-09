Grippewelle 2023: Vorsorge gegen Viren mit Impfaktion

Die kalte Jahreszeit bringt nicht nur den ersten Schnee, sondern auch die nächste Grippewelle, die laut Prognosen im Dezember 2023 ihren Anfang nehmen wird. Vor allem Personen mit Vorerkrankungen sollten sich wappnen, raten Experten. Die Gesundheitskasse (ÖGK) übernimmt heuer die zentrale Koordinierung der Impfungen.

Grippewellen sind so sicher wie das Amen im Gebet. Doch dieses Jahr bringt eine Besonderheit: Sowohl Erwachsene als auch Kinder ab 10 Jahren können sich in den Wiener Gesundheitszentren der ÖGK in Favoriten, Floridsdorf, Landstraße und Mariahilf gegen die unliebsamen Viren wappnen. Auch bei einigen Hausärzten, in Betrieben und Heimen wird der Impfstoff verabreicht.

Kinder unter 10 Jahren können in den Kinderambulanzen der Gesundheitszentren in Wien-Floridsdorf und Wien-Favoriten geimpft werden.

Eine interessante Option für alle, die sich gleich doppelt schützen möchten: Bei einem Termin können gleich zwei Impfungen durchgeführt werden – eine gegen die Influenza und die andere gegen Corona. Der angepasste Corona-Impfstoff wird dabei verwendet. Kein lästiger Gang zur Apotheke nötig – die Vakzine sind in den Gesundheitszentren lagernd.

Besondere Immunisierung für Kinder und Jugendliche

Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren gibt es zudem eine besondere Form der Immunisierung: Ein „Nasalimpfstoff“, der in die Nase gesprüht wird, steht zur Verfügung.

Die Kosten für die Grippe-Impfung belaufen sich auf einen Selbstbehalt von 7 Euro. Ausnahmen gelten für Kinder und Rezeptgebühren-Befreite. Die Corona-Impfung ist kostenfrei, lediglich die Kosten für die Grippe-Impfung sind zu tragen.

Die Anmeldung ist bereits jetzt online und telefonisch möglich. Der Startschuss für die Impfaktion fällt am 2. Oktober 2023.