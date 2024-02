Busunglück: Mutige 24-jährige rettet 26 Studenten

Die 24-jährige Marie Therese Gumpert wurde zur Heldin, als sie während eines Busunglücks in England 26 Studenten das Leben rettete. Nun hat die britische Polizei ihre außergewöhnliche Courage gewürdigt.

Am 5. September 2022, einem Sonntag, der sich tief in die Erinnerung von Marie Therese Gumpert einbrennen sollte, hatte die junge Frau, die nach ihrem Jus-Studium für ihre Universität zu arbeiten begonnen hatte, eine besondere Aufgabe. Sie war dafür verantwortlich, junge US-Studenten vom Londoner Flughafen Heathrow abzuholen und zu ihren Unterkünften zu bringen. An diesem Tag befanden sich 26 junge Menschen in ihrer Obhut.

Tödlicher Herzinfarkt

Die Fahrt auf der M25, der meist befahrenen Autobahn Englands, nahm einen dramatischen Verlauf. „Plötzlich zog der Bus scharf nach rechts“, erinnert sich Gumpert. Ihr Instinkt ließ sie sofort handeln: „Ich hielt mich fest, schrie nach hinten: Achtung, haltet euch wo fest!“ Der Busfahrer hatte einen tödlichen Herzinfarkt erlitten und der Bus krachte in eine Betonleitwand. „Die Scheibe am Heck explodierte regelrecht“, so Gumpert.

Unter extremen Bedingungen bewahrte sie einen kühlen Kopf und sprang ans Steuer. Nach einem zweiten Aufprall mit der Leitplanke gelang es ihr, den Bus zum Stehen zu bringen. Trotz zersplitterter Glasscheiben und umherfliegendem Gepäck blieben alle 26 Studenten unversehrt, abgesehen von einigen kleineren Schrammen.

Erst nach dem Unfall realisierte Gumpert das Ausmaß ihrer Handlungen. „Sie habe einfach getan, was sie für richtig gehalten hat“, sagt sie heute. Doch als Helfer sie als Heldin bezeichneten und der Polizeichef ihr eine Auszeichnung in Aussicht stellte, wurde ihr die Tragweite ihrer Tat bewusst. „Ein Feuerwehrmann sagte mir als Erster, dass ich eine Heldin sei. Da musste ich weinen.“

Auszeichnung der Polizei

Monate nach dem Unfall, in einer feierlichen Zeremonie, stand Marie Therese Gumpert im Mittelpunkt. Sie erhielt die „Chief’s Constable’s Commendation“ der britischen Polizei, eine hohe Auszeichnung, die nur an Personen verliehen wird, „in Anerkennung außergewöhnlicher Tapferkeit, herausragender Tätigkeit oder wenn Handlungen einer Person weit über das hinausgehen, was normalerweise erwartet wird.“ Unter den Anwesenden befand sich auch ihre Mutter, die österreichische Honorarkonsulin von San Marino, die stolz mit ansehen durfte, wie ihre Tochter für ihre heldenhafte Tat ausgezeichnet wurde.