Ceca zahlt über 5.000 Euro für Bogdanas Entbindung

Vor zwei Tagen hat Bogdana Raznatovic, die Ehefrau von Veljko Raznatovic, einen Sohn namens Krstan zur Welt gebracht. Gerüchten zufolge soll Ceca Raznatovic, die Schwiegermutter, eine Summe in Höhe von 5.250 Euro für die Entbindung in der privaten Klinik gezahlt haben.



Die Entbindungskosten allein beliefen sich auf 3.838 Euro. Hinzu kommen noch 324 Euro für den Aufenthalt von Bogdana und Krstan auf der Intensivpflegestation und weitere 1.091 Euro, falls sie weitere vier Tage in der Entbindungsstation bleiben, wie sie es planten.

Um die Geburt ihres Enkels zu feiern, hat Raznatovic enge Freunde und Familienmitglieder in ihre Villa eingeladen. Viele von ihnen haben das Mikrofon ergriffen, darunter die Patentante Viki Miljkovic, Marijana Mateus, Aleksandra Mladenovic, Joca Stefanovic, Sanja Papic, Zika Jaksic, Marko Dedovic, Marko Nikolic, Mirko Sijan, Marina Viskovic und die gesamte Familie Rodic.

Vater Veljko war betrunken

Ceca kletterte sogar auf einen Stuhl, trank Bier und sang, und Dutzende von T-Shirts von Papa Veljko wurden im Rausch gerissen.

„Ich habe mich sehr betrunken, aber ab morgen werde ich nicht mehr trinken, ich muss mich auf das Spiel vorbereiten. Ich bin überglücklich, dass Bogdana noch einen Sohn zur Welt gebracht hat“, sagte der stolze Vater.