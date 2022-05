Championship: Serbischer Fußballspieler stellt neuen Torrekord auf (VIDEO)

Beim Heimsieg des FC Fulham gegen Luton Town von 7:0 (2:0) – hat dieser Fußballkicker mit seinen Toren in der 42. und 43. Saison einen Torrekord in der Championship geknackt. Der 27-Jährige war auch für Fulhams Sieg verantwortlich, der so der Mannschaft die Meisterschaft sicherte.

43 Saisontore

Der serbische Fußballspieler Aleksandar Mitrović hat beim Sieg der Meisterschaft des FC Fulham gegen Luton Town einen neuen Torrekord in der Championship aufgestellt. Der Serbe traf in der 62. und in der 92. Minute gleich zwei Tore. So einen Gewinn schaffte kein Spieler zuvor. Wie The-Athletic-Reporter Peter Rutzler über Twitter berichtete, hat Aleksandar Mitrović somit den Vereinsrekord von Frank Newton mit den meisten Toren in einer Spielzeit aus der Fußballsaison 1931/1932 vom Thron gestoßen. Wir gratulieren zum Erfolg!

Quelle: Neunzigplus-Artikel