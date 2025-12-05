Cloudflare crasht erneut – Millionen Nutzer plötzlich offline

Eine Störung bei Cloudflare legte am Freitagmorgen zahlreiche Webdienste lahm. Unter den betroffenen Plattformen befanden sich das Karrierenetzwerk LinkedIn und der Videokonferenzdienst Zoom. Auch der Zugriff auf verschiedene Medienportale wie Politico war zeitweise nicht möglich. Besonders ironisch: Die Webseite allestörungen.de, die normalerweise Ausfälle im Internet dokumentiert, war selbst von dem technischen Problem betroffen.

Cloudflares Schlüsselrolle

Cloudflare fungiert als wichtiger Dienstleister für Internet-Infrastruktur und Sicherheit. Das US-Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und zuverlässiger zu machen. Besonders bekannt ist der Anbieter für seinen Schutz vor DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) – einem Verfahren, das Webseiten vor gezielten Überlastungsangriffen durch massenhafte Anfragen schützt.

Diese Schutzfunktion ist der Hauptgrund, warum viele große Publikationen und Internetportale auf die Dienste von Cloudflare setzen.

Wiederholte Ausfälle

Bereits Mitte November hatte eine größere technische Störung bei Cloudflare erhebliche Probleme im Internet verursacht. Damals waren die sozialen Netzwerke X und Truth Social mehrere Stunden nicht erreichbar – Plattformen, die von der aktuellen Störung am Freitag verschont blieben.

Auch KI-Dienste wie ChatGPT von OpenAI sowie der Konkurrent Perplexity waren im November betroffen, da Nutzer die entsprechenden Webseiten nicht aufrufen konnten. Zusätzlich waren bei der damaligen Störung auch stark frequentierte Verbraucherportale wie ikea.com nicht erreichbar.