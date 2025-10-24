Comeback: „Malcolm mittendrin“-Brüder überraschen mit neuem Look (FOTO)

Nach fast zwei Jahrzehnten meldet sich die beliebte Sitcom „Malcolm mittendrin“ zurück auf den Bildschirmen und löst bereits jetzt Begeisterungsstürme unter Anhängern der kultigen Fernsehfamilie aus. Die Serie, die auch in Österreich als ORF-Ausstrahlung zum Publikumsliebling avancierte, steht kurz vor ihrem großen Comeback bei Disney+.

Den Auftakt der Wiedersehensfreude machte Hauptdarsteller Frankie Muniz auf seinen Social-Media-Kanälen, als er im April einen ersten Schnappschuss vom Drehort teilte, der ihn gemeinsam mit seinen Serien-Eltern Bryan Cranston und Jane Kaczmarek zeigte. Nun legte er mit einem weiteren Foto nach und präsentierte stolz das Wiedersehen mit seinen Serienbrüdern Justin Berfield (Reese) und Christopher Masterson (Francis).

Erwachsene Stars

Aus den einstigen Jungstars sind mittlerweile erwachsene Männer geworden, was so manchen Zuschauer zum zweiten Hinsehen zwingen dürfte. Besonders Berfield, der früher durch seine freche Gel-Frisur auffiel, zeigt sich heute von einer deutlich gesetzteren Seite.

Neue Handlung

Die Neuauflage verspricht eine Mischung aus nostalgischen Elementen, dem bekannten Familienchaos und einem frischen Gesicht: Caleb Ellsworth-Clark übernimmt die Rolle des jüngsten Bruders Dewey, da Erik Per Sullivan nicht zur Serie zurückkehrt. Im Mittelpunkt der Handlung steht diesmal Malcolm selbst, der sich in seiner neuen Rolle als Vater seiner Tochter Leah beweisen muss.

Zunächst sind vier neue Folgen der Kultserie geplant.