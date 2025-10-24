42 Millionen gewaschen: Ex-Fußballmanager in Wien überrascht

In Wien wurde ein 42-jähriger schwedischer Staatsbürger verhaftet, nach dem europaweit gefahndet worden war. Die schwedischen Behörden hatten den Mann wegen Verdachts auf Geldwäsche in Höhe von 42 Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet 3,85 Millionen Euro) zur Fahndung ausgeschrieben.

Zusätzlich steht er unter Verdacht, Mitglied einer kriminellen Organisation zu sein. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat gegenüber Medien in Schweden bereits bestätigt, dass sie seine Auslieferung anstrebt. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt, wo bereits Auslieferungshaft gegen ihn verhängt wurde.

Erfolgreiche Festnahme

Die Festnahme erfolgte am Mittwoch durch österreichische Zielfahnder, wie das Bundeskriminalamt zwei Tage später bekannt gab. Der Zugriff fand in einem Hotel in Wien-Penzing statt, nachdem die Beamten den Gesuchten durch intensive Ermittlungs- und Fahndungsarbeit ausfindig machen konnten. Eine Sprecherin des Bundeskriminalamts erklärte: „Der Beschuldigte zeigte sich bei der Festnahme überrascht und leistete keinen Widerstand.“

Der Festgenommene ist in seinem Heimatland Schweden kein Unbekannter, allerdings beschränkt sich seine Bekanntheit hauptsächlich auf den nationalen Kontext. Seinen gewissen Bekanntheitsgrad verdankt er seiner früheren Tätigkeit als Fußballmanager.

⇢ Betrugsnetzwerk aufgeflogen: Tausende SIM-Karten bei Razzia entdeckt (VIDEO)

