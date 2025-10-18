Betrugsnetzwerk aufgeflogen: Tausende SIM-Karten bei Razzia entdeckt (VIDEO)

Von Riga aus steuerten sie ein globales Betrugsimperium mit 40.000 SIM-Karten und Millionenschaden. Jetzt klickten für sieben Hauptverdächtige die Handschellen.

Eine internationale Betrugsmasche, die auf der Plattform Willhaben aktiv war, wurde durch erfolgreiche länderübergreifende Ermittlungen aufgedeckt. Die Behörden konnten ein Cybercrime-Kartell zerschlagen, das von Riga aus in mehr als 80 Ländern operierte. Die internationale Zusammenarbeit führte zur Festnahme von sieben Hauptverdächtigen. Der bisher ermittelte Schaden beläuft sich auf 4,5 Millionen Euro. Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts, erklärte: „Das ist der derzeitige Ermittlungsstand. Wir gehen aber davon aus, dass die Summe noch weiter steigen wird.“

Die kriminelle Organisation bot im „Cybercrime-as-a-Service“-Bereich (Cyberkriminalität als Dienstleistung) technische Infrastruktur für andere Straftäter an. Über spezielle Online-Plattformen stellten sie anonymisierte Telefonnummern bereit, die auf fremde Identitäten in zahlreichen Ländern registriert waren. Der Salzburger Landespolizeidirektor Bernhard Rausch verdeutlichte den Umfang: „Allein in Österreich waren 4.000 Sim-Karten auf dieses Netzwerk registriert.“ Sie verwendeten dabei entweder ihre eigene Identität, die von Angehörigen oder die fremder Personen.

Die Ermittlungen begannen vor etwa drei Jahren, als sich Betrugsfälle auf Second-Hand-Plattformen häuften. Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft Wien beschrieb die Vorgehensweise: „Die Opfer werden dabei auf willhaben oder vinted angelockt und dann auf eine andere Website weitergeleitet, bei der sie ihre Daten eingeben müssen.“ Die Spur führte schnell ins Ausland, insbesondere nach Estland und Lettland.

Erfolgreicher Zugriff

Der entscheidende Zugriff erfolgte am 10. Oktober in Lettland mit 26 Durchsuchungen von Gebäuden und Fahrzeugen. Dabei wurden 1.200 Sim-Boxen und rund 40.000 Sim-Karten beschlagnahmt. Holzer ergänzte: „Es gab insgesamt fünf Server, auf denen die Daten aus den letzten drei Jahren gespeichert waren. Wir haben rund 50 Millionen-User-Accounts gefunden.“

Bei den Durchsuchungen stießen die Ermittler auf erhebliche Vermögenswerte: Kryptowährungen im Wert von etwa 333.000 US-Dollar, Bargeld in Höhe von 441.000 Euro sowie hochwertige Fahrzeuge, darunter ein Porsche Macan und zwei Tesla Model 3. Auch ein Schreckschussrevolver wurde sichergestellt. Fünf Verdächtige wurden in Lettland festgenommen, zwei weitere in Estland – darunter ein Hauptverdächtiger, der dort bereits wegen versuchten Mordes und Erpressung inhaftiert war.

Kriminelles Netzwerk

Die Kundschaft des kriminellen Netzwerks umfasste nahezu alle Bereiche der Cyberkriminalität, wie die leitenden Beamten am Freitag bei einem Pressegespräch erläuterten. Zu den Nutzern zählten Betrüger aus dem Paylivery-Bereich auf Willhaben, Täter des „Tochter-Sohn-Betrugs“ über WhatsApp, Investmentbetrüger sowie Betreiber von gefälschten Online-Shops und Bank-Webseiten.

Der Salzburger Landespolizeidirektor beschrieb die Vorgehensweise der Täter: „Die Täter buchten dafür Flüge und Hotels und reisten in verschiedene Länder. Dort organisierten sie sich Mietautos und fuhren in Supermärkte, um diese Sim-Karten in großen Mengen zu kaufen.“ Trotz der Festnahmen betonte Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft Wien, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien.

Innenminister Gerhard Karner würdigte den Ermittlungserfolg: „Der aktuelle Erfolg des Bundeskriminalamtes und des Landeskriminalamtes Salzburg zeigt einmal mehr: Die enge internationale Kooperation ist entscheidend im Vorgehen gegen die internationale Kriminalität.

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten genießen weltweit einen ausgezeichneten Ruf.“