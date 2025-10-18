Kroatien stoppt Öl-Lieferungen an Serbien – Sorge vor kaltem Winter

Zwischen russischen Energieinteressen und US-Sanktionen gerät Serbien in die Zange. Ein 16 Jahre alter Deal mit Gazprom wird nun zur nationalen Belastungsprobe.

Serbien gerät wegen eines 16 Jahre alten Wirtschaftsabkommens mit Russland zunehmend in Bedrängnis. Die 2008 getroffene Entscheidung, den finanziell angeschlagenen staatlichen Ölkonzern NIS (Naftna Industrija Srbije) an den russischen Staatskonzern Gazprom Neft zu verkaufen, wirkt sich nun massiv auf die Energieversorgung des Landes aus. Mittlerweile halten Gazprom Neft und Gazprom gemeinsam etwa 56 Prozent der Anteile an NIS – ein Umstand, der das Unternehmen im Jänner dieses Jahres ins Visier amerikanischer Sanktionen gegen den russischen Energiesektor rückte.

Die serbische Energieministerin Dubravka Djedovic Handanovic bezeichnet die Situation als geopolitisches Dilemma. „Die Sanktionen wurden nicht wegen Serbien eingeführt und auch nicht wegen der serbischen Regierung. US-Präsident Joe Biden hat sie im letzten Moment seiner Amtszeit eingeführt, gegen Russland und seinen Energiesektor.“ Für uns ist der Energieversorger NIS extrem wichtig und von existenzieller Bedeutung. Wir sind als Land davon betroffen, dass zwei große Mächte ihre Kriege führen“, erklärte die Ministerin.

Nach Donald Trumps Amtsantritt wurden zunächst Ausnahmeregelungen für NIS geschaffen, um die Energieversorgung Serbiens nicht zu gefährden. Doch seit dem 9. Oktober gelten diese Ausnahmen nicht mehr, und die Folgen sind bereits spürbar. Da Serbien weniger als ein Viertel seines Rohölbedarfs aus eigener Produktion decken kann, ist das Land auf Importe aus Ländern wie Kasachstan, Aserbaidschan oder Nigeria angewiesen.

Diese Lieferungen erreichen Serbien über Kroatien, wo das Öl von Tankern in eine Pipeline eingespeist wird. Nach Inkrafttreten der US-Sanktionen hat die kroatische Pipelinegesellschaft JANAF jedoch die Lieferungen an NIS eingestellt.

Opposition kritisiert Regierung

Aus den Reihen der Opposition kommt scharfe Kritik am Kurs der Regierung. Dusan Nikezic, Wirtschaftsexperte der sozialdemokratischen Oppositionspartei SSP, wirft Präsident Aleksandar Vucic vor, die Abhängigkeit von Russland nicht reduziert zu haben, obwohl die Sanktionen absehbar gewesen seien. „Ich wundere mich über den verantwortungslosen Umgang der Regierung mit diesem Problem. Jetzt sagt uns die Energieministerin, dass wir nur gewartet haben, ob das NIS-Management irgendeinen Plan hat“, kritisiert Nikezic.

Er betont, dass Vucic mehrfach Gelegenheit gehabt hätte, das Problem mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu besprechen. „Das Resultat davon ist, dass Putin gesagt hat: ‚Wir werden Euch auch das Gas abdrehen‘.“

Die Gasversorgung Serbiens steht ebenfalls auf wackligen Beinen. Ein zehnjähriger Vertrag mit Gazprom lief im Mai aus und wurde von russischer Seite nur bis zum Jahresende verlängert. In Belgrad wird spekuliert, dass Moskau damit Druck ausüben könnte, um eine Rückkehr von NIS in serbischen Staatsbesitz zu verhindern.

Der russische Botschafter in Serbien, Aleksandr Botsan-Kharchenko, wies diese Vermutungen zurück: „Wir werden die Gaszufuhr in Serbien nicht abschalten. Wir werden sie zu den besten Preisen weiterführen.“

Verhandlungen mit Russland

Vor wenigen Tagen traf Serbiens Präsident Vucic mit dem Vorstandsvorsitzenden von Gazprom Neft, Alexander Djukov, und dem stellvertretenden russischen Energieminister Pawel Sorokin zusammen, um über die Zukunft von NIS zu verhandeln. Konkrete Ergebnisse wurden nicht bekannt gegeben, doch Vucic versicherte der Bevölkerung: „Die Zeiten sind nicht leicht. Aber ich kann den Bürgern Serbiens zusichern: Einen Mangel an Öl oder an irgendwelchen Öl-Derivaten oder irgendeine Energiekrise wird es in Serbien nicht geben.“

„Unsere russischen Freunde haben unsere Botschaft verstanden, und wir haben verstanden, was ihre Interessen sind. Und wir werden alles tun, was taktisch und strategisch das Beste für Serbien ist.“

Serbischen Medienberichten zufolge erwägt der Staat den Rückkauf eines Teils der NIS-Anteile, um die russische Mehrheitsbeteiligung zu beenden. Dem angeblichen Plan zufolge könnten diese Anteile später an Russland zurückverkauft werden, sollte sich dessen internationale Lage „normalisieren“.

Obwohl bislang keine akuten Versorgungsengpässe aufgetreten sind, wächst in der Bevölkerung die Sorge vor Zuständen wie in den Kriegsjahren der 1990er, als Benzin in Flaschen und Kanistern gehortet wurde.

Erste Auswirkungen der Sanktionen sind bereits zu spüren: An den NIS- und Gazprom-Tankstellen in Serbien funktionieren Zahlungen mit Visa, Mastercard und American Express nicht mehr.