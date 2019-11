Count down läuft: die Premiere von „Realna priča“ nähert sich mit großen Schritten

Count down läuft: die Premiere von „Realna priča“ nähert sich mit großen...

Der neue Balkan-Filmhit „Realna priča“ feiert am 29. November seine Wien-Premiere im Cineplexx Donau Zentrum.

„Realna priča“ handelt vom Schauspieler Veljko Radisavljević, der den Eindruck hat, dass sich das gesamte Universum gegen ihn verschworen hat. Veljko ist ein wandelndes Problem und fest davon überzeugt, dass die Menschen rund um ihn für das gesamte Chaos verantwortlich sind. Aus diesem Grund gerät er häufig in komische Auseinandersetzungen mit seinen Freunden, seiner Familie, Kollegen und sogar mit Passanten. In seinem Warten auf die große Rolle, die all seine Probleme lösen soll, vieliert Veljko das Gefühl für die reale Welt. Neben dem Hauptdarsteller Gordan Kičić geben unter anderem auch Nina Janković Dičić, Lena Lazović, Nebojša Ilić, Vojin Ćetković, Nenad Jezdić, Branimir Brstina i Svetozar Cvetković ihre Schauspielkünste im Film zum Besten.

Bei der Wien-Premiere am 29. Noember mit Beginn um 20:00 Uhr werden auch Gordan Kičić und Nina Janković anwesend sind. Die Vorführung ist in Originalsprache (Serbisch) mit deutschen Untertiteln. Nähere Informationen unter: https://www.adriafilm.com