Dara Bubamara ist die bestverdienende Musikerin

Bis Ende des Jahres hat die Sängerin Dara Bubamara 20 Aufträge vereinbart, für die sie angeblich 170.000 Euro einnehmen wird.

„Dara hat Monate im Voraus Aufträge unter Vertrag genommen, Angebote strömen von allen Seiten herein. Sie musste den Managern verschiedener Clubs in Belgrad absagen, weil viele ihrer Termine ausgebucht waren. Sie nimmt durchschnittlich 6.000 bis 8.000 Euro pro Auftritt ein, bis Ende dieses Jahres wird sie also rund 170.000 Euro bekommen. Wie Sie sehen können, kann sie den neuen Song, den sie so lange angekündigt hat, deshalb noch nicht aufnehmen. Sie konzentriert sich auf die Familie, also nutzt sie jede Gelegenheit, um sich ihrem Sohn zu widmen“, eine Quelle sagte gegenüber dem Medium Puls.

Zur Erinnerung, Dara Bubamara ist die Sängerin mit den meisten Aufträgen unter den Balkan-Entertainern, und mit ihr halten Schritt nur noch Jana, Djani, Sloba Radanovic, Tanja Savic…