Darko Lazic : „Ich werde Natasa Bekvalac heiraten!“

In der jüngsten Ausgabe der „Amidzi Show“ gab der bekannte Sänger Darko Lazic den Zuschauern einen Einblick in sein persönliches Leben. Er sprach offen über seine Beziehung zu Katarina, mit der er vor 14 Jahren zum ersten Mal zusammen war und kürzlich eine unvergessliche Hochzeit feierte.

Erste Liebe

„Das weiß niemand, ich werde es zum ersten Mal sagen. Sie hatte einen Freund nach unserer Trennung, ich hatte eine Freundin, wann immer ich eine Pause hatte und frei war und sie, wir haben uns so, all die 14 Jahre, getroffen. All die 14 Jahre haben wir uns immer getroffen, weil wir immer in Liebe waren, uns immer respektiert haben und am Ende musste das passieren! Sie war meine erste Liebe, vor der ich in gewisser Weise geflohen bin, weil ich nicht bereit war, aber ich wusste immer – wenn ich jemals heiraten wollte, aber eigentlich, dass es sie sein würde“, erklärte Darko.

Seitenhieb auf Natasa Bekvalac

In einem humorvollen Moment der Sendung spielte der Gastgeber Ognjen auf die mehrfachen Ehen der serbischen Sängerin Natasa Bekvalac an und fragte Darko: „Hast du das über Natasa Bekvalac gesehen?“

Darko scherzte daraufhin: „Pass auf, wenn ich sie auch noch heirate, dann ist das alles. Wenn ich mich von Katarina scheiden lasse, werde ich Natasa heiraten.“