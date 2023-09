Darko Lazic lacht über Führerscheinentzug!

Der Sänger Darko Lazic sorgt erneut für Schlagzeilen. Nach einem Unfall und einem daraus resultierenden Führerscheinentzug in Serbien, setzte sich Lazic erneut ans Steuer – und das gleich zweimal. Trotz der ernsten Lage nimmt der Sänger die Situation mit Humor und lacht über die Tatsache, dass nun seine Frau das Steuer übernehmen muss.

Darko Lazic, ein prominenter Sänger, ist bekannt für seine humorvolle Art, auch in schwierigen Zeiten. Aktuell befindet er sich in einer solchen Situation. Nach einem Unfall, bei dem er mit einer tschechischen Lizenz auf serbischem Territorium fuhr, wurde ihm das Fahren untersagt. Doch anstatt sich an das Verbot zu halten, setzte sich Lazic nur eine Woche später erneut ans Steuer. Mit einem Lamborghini holte er seine Braut ab, nur um am Tag nach der Hochzeit erneut wegen unerlaubten Fahrens festgenommen zu werden.

Doch Lazic lässt sich von diesen Umständen nicht unterkriegen und nimmt die Situation mit Humor. In einem Video, das er auf den sozialen Netzwerken teilte, lacht er darüber, dass nun seine Frau das Fahren übernehmen muss.

(FOTO: Printscreen/ Instagram)

„Bruder, sag mir bitte… Ist es real, dass meine Frau mich jetzt überall hin fahren muss, weil ich nicht fahren darf? Tebra (Bruder), ich kann jetzt nichts tun, sie muss mich überall hin fahren, das macht keinen Sinn, Tebra“, kommentierte er die Situation.

(FOTO: Printscreen/ Instagram)

An einer Tankstelle setzte er seine humorvollen Bemerkungen fort: „Wo ist die Gerechtigkeit hier? Schau, die Frau lacht, siehst du, sie lacht… Katarina! Ist das schön? Leute, ich will Gerechtigkeit! Gerechtigkeit für Darko Lazic.“

Zur Erinnerung: Lazic und seine Frau Katarina haben letzte Woche in Pecinci geheiratet. Die Gala-Hochzeit soll das Paar etwa 100.000 Euro gekostet haben.

Unter den Gästen waren viele Kollegen von Lazic, doch die meiste Aufmerksamkeit erregte die Ankunft seiner Ex-Frau Ana Sevic, die in Begleitung ihres jetzigen Ehemannes erschien.