Ferien für das kommende Schuljahr: An diesen Tagen könnt ihr in die Heimat fahren

Am Montag beginnt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wieder die Schule, in allen übrigen Bundesländern eine Woche später. Doch wann folgen die nächsten Ferien? KOSMO hat den Überblick.

Da sich die nächsten Kurzferien (z.B: „schulautonome“ Tage) je nach Bundesland und Schulart unterscheiden, haben wir eine Liste für euch zusammengestellt.

Unterrichtsjahr in Wien

Schulbeginn: Montag, 5. September 2022

Schulschluss: Freitag, 30. Juni 2023

Schulfreie Tage

Nationalfeiertag: Mittwoch, 26. Oktober 2022

Allerheiligen, Allerseelen: Dienstag, 1. und Mittwoch, 2. November 2022

Hl. Leopold: Dienstag, 15. November 2022

Maria Empfängnis: Donnerstag, 8. Dezember 2022

Staatsfeiertag: Montag, 1. Mai 2023

Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 18. Mai 2023

Fronleichnam: Donnerstag, 8. Juni 2023

Ferien

Herbstferien*: Donnerstag, 27. Oktober, bis Montag, 31. Oktober 2022

*Abweichungen für einzelne Schulen bzw. Schularten möglich

Weihnachtsferien: Samstag, 24. Dezember 2022, bis Freitag, 6. Jänner 2023

Semesterferien:

Wien, Niederösterreich: Montag, 6. Februar, bis Sonntag, 12. Februar 2023

Der Samstag vor den Semesterferien ist in Wien und Niederösterreich unterrichtsfrei.

Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg: Montag, 13. Februar, bis Sonntag, 19. Februar 2023

Oberösterreich, Steiermark: Montag, 20. Februar, bis Sonntag, 26. Februar 2023

Osterferien: Samstag, 1. April, bis Montag, 10. April 2023

Pfingstferien: Samstag, 27. Mai, bis Montag, 29. Mai 2023

Hauptferien: Wien, Niederösterreich, Burgenland: Samstag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. September 2023

Restliche Bundesländer: Samstag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. September 2023

Schulautonome Tage

Schulautonome Tage sind nach derzeitig gültiger Rechtslage schulfreie Tage, die von den Schulen selbst bestimmt werden können.

Die Anzahl der schulautonomen Tage, die von der Schule selbst freigegeben werden kann, richtet sich nach den Herbstferien.