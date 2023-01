Lucky Car setzt Wachstum fort: drei neue Standort-Eröffnungen

Lucky Car, Österreichs größte vertragsfreie Kfz-Werkstattkette, setzt sein Wachstum der letzten Jahre weiter fort und eröffnete mit dem neuen Jahr gleich drei weitere Werkstätten. Während in Österreich mit den neuen Standorten in Stockerau und Vösendorf das Lucky-Car-Netz auf 43 Werkstätten anwächst, freut sich das Unternehmen gleichzeitig über einen zweiten Standort in der Schweiz.

Bei Lucky Car schließt man zu Beginn des neuen Jahres nahtlos an das Wachstum aus dem Vorjahr an. Ungeachtet der globalen Energiekrise und der nationalen Rekord-Inflation, konnte die Kfz-Werkstattkette mit dem markanten gelben Auto als Logo bereits 2022 die Marke von 40 Werkstätten in ganz Österreich knacken und durfte sich über einen unternehmensinternen Rekordumsatz freuen, als erstmals die Marke von 32 Millionen Euro überschritten wurde.

Nichtsdestotrotz verfolgt Lucky Car auch 2023 ehrgeizige Ziele, wie gleich zu Jahresbeginn mit drei neuen Standorteröffnungen unter Beweis gestellt werden konnte. Hierzulande gibt es gleich doppelten Zuwachs in Niederösterreich – in Stockerau in der Rudolf-Hirsch-Straße 3 sowie in Vösendorf in der Schönbrunner Allee 18. Zudem wird auch in der Schweiz das Lucky-Car-Erfolgsmodell angenommen, nur knapp ein Jahr nach Eröffnung der ersten Werkstatt setzt man die Expansion mit einem zweiten Standort in Urdorf, unmittelbar vor den Toren Zürichs, erfolgreich fort.

Mitar Kos, Geschäftsführer von Lucky Car, zeigt sich über das rasante Wachstum naturgemäß erfreut: „Das ist bei der aktuellen weltweiten wirtschaftlichen Lage alles andere als selbstverständlich. Es ist eine Bestätigung für die tolle Arbeit, die unsere Mitarbeiter in allen Standorten täglich leisten. Nur so können wir unsere Kunden zufrieden stellen und den Grundstein für ein erfolgreiches Wachstum legen.“

Neue Standorte mit altbekannten Franchisepartnern

Bei den drei neueröffneten Standorten handelt es sich um Neu-Übernahmen von Kfz-Werkstätten – ein von Lucky Car immer häufiger genütztes Geschäftsmodell. Kos streicht die Gründe dafür hervor: „Das bietet gleich mehrere Vorteile: Der bestehende Kundenstamm muss sich keine neue Werkstatt suchen, die Mitarbeiter behalten ihren Job, und wir können auf deren Erfahrung und Qualifikation setzen.“

Als Franchisepartner treten bei den neuen Werkstätten altbekannte Gesichter auf. In Stockerau zeichnen Alexander Wanghofer und Martin Schwarz verantwortlich, sie treten bereits in Hagenbrunn erfolgreich als Duo auf. Der neue Standort in Vösendorf wird von Zeljko Kos angeführt, der bereits im 3. Wiener Gemeindebezirk einen erfolgreichen Lucky-Car-Betrieb aufgebaut hat, welcher allerdings einem Wohnprojekt weichen musste. In der Schweiz tritt wie schon am ersten Standort Sascha Peschke als Franchisepartner auf.

(FOTO: Lucky Car)

„Das Feedback unserer Kunden aus meinen anderen Werkstätten hat mich bestärkt, einen weiteren Standort zu eröffnen. Ich freue mich auf die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Lucky Car“, so Wanghofer.

Das Kompliment gibt Mitar Kos postwendend zurück: „Ich freue mich, dass wir diese Projekte mit erfahrenen Franchisepartnern umsetzen konnten. Unsere Kunden dürfen sich auf beste Qualität freuen.“

Das Erfolgsgeheimnis hinter Lucky Car

Für das stetige Wachstum der Werkstattkette gibt es gleich mehrere Faktoren. Neben einem ausgeklügelten Netz aus Eigen- und Franchisefilialen streicht Mitar Kos auch eine effiziente Arbeitsweise hervor: „Wir setzen auf das Lean-Management-Prinzip, legen also unseren Fokus auf die Bereiche Kundenorientierung und Vermeidung von Verschwendung. Außerdem haben wir im Unternehmen flache Hierarchien und damit kurze Entscheidungswege, das macht uns agiler im Umgang mit Herausforderungen.“

Mitar Kos (FOTO: S_KOGIKU)

In der Schweiz stellen sich die Erfahrungen aus Österreich als nützlich heraus, um die Expansion erfolgreich fortzuführen: „Die Schweiz hat einen vergleichbaren Markt wie Österreich. In beiden Ländern sind rund fünf Millionen Autos auf den Straßen unterwegs, auch das Versicherungssystem hat einige Ähnlichkeiten.“

Langfristig sollen in der Schweiz knapp 30 Werkstätten im Lucky-Car-Outfit erstrahlen, in Österreich möchte man allein im kommenden Jahr sechs bis zehn weitere Standorte realisieren. „In den aktuellen Zeiten müssen aber auch wir etwas zurückhaltender planen. Zudem brauchen wir weitere starke Franchisepartner, um dieses Wachstum fortführen zu können“, so Kos abschließend.

Über Lucky Car Alles rund ums Auto aus einer Hand: Lucky Car ist Österreichs Marktführer bei vertragsfreien Kfz-Werkstätten. An 43 Standorten in ganz Österreich führen insgesamt 300 Mitarbeiter sämtliche Reparaturen in den Bereichen Lack & Karosserie, Kfz-Mechanik und Autoglas bei allen Automarken durch – frei nach der Unternehmensphilosophie: Höchste Qualität, bester Kundenservice, fairer Preis. Für alle Autofahrer und alle Zielgruppen. Auch in der Schweiz hat das Unternehmen kürzlich seinen ersten Standort eröffnet.

Lucky Car wurde 2008 von Ostoja „Ossi“ Matic, Selfmademan mit serbischen Wurzeln, gegründet.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.