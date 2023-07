Darum verheimlichte Dejan Dragojevic, dass er Moslem ist

Dejan Dragojevic, vielen bekannt als Gewinner der fünften Staffel der Reality-TV-Show „Zadruga“, hat kürzlich einen bedeutenden Aspekt seines Lebens enthüllt: seine Konvertierung zum Islam. In einem offenen Gespräch bestätigte er die Gerüchte, die bis dahin lediglich Spekulationen waren.

Im Gespräch mit Journalisten erläuterte Dragojevic, warum er seine Glaubensänderung während der Reality-Show nicht öffentlich gemacht hatte. „Die Show hatte keinen religiösen Fokus. Viele haben sich gefragt, warum ich nicht darüber gesprochen habe. Aber es bestand kein zwang, dies zu tun. Hätte ich meine neue Religion offenbart, hätte ich fast uneingeschränkte Zustimmung genossen“, erklärte er.

In Bezug auf die Erfüllung der Gebetsrituale des Islams während der Show, erklärte Dragojevic, dass er immer in der Lage war zu beten. „Das war für alle machbar – sowohl für meine Mitbewohner als auch für die Produzenten der Show. Man kann immer zu Gott beten – zum Beispiel gerade jetzt, während ich mit Ihnen spreche. Es hängt immer davon ab, wie man sich fühlt. Religiöse Zuschauer, die die Show verfolgten, haben dies bemerkt.“

Geständnis

Für diejenigen, die tiefer in die Rituale des Islam eintauchen möchten, gab er eine detaillierte Erklärung: „Diejenigen, die sich besonders gut auskennen, haben bestimmt bemerkt, wenn ich die rituelle Waschung (Wudu) vorgenommen habe. Diese findet im Badezimmer statt. Es gibt aber auch eine Alternative für Menschen, die körperlich nicht in der Lage sind, diese Waschung durchzuführen. In solchen Fällen kann das Gebet auch durch Blinzeln und das Bewegen der Zunge verrichtet werden“, erklärte Dragojevic über seine Praktiken während seiner Zeit in der Show.

