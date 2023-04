Dejan Dragojevic packt über den Islam aus!

Dejan Dragojevic hat öffentliche Aufmerksamkeit erlangt, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er seinen Glauben gewechselt hat. In seiner Zeit in Medina und Mekka während des Ramadan, gestand er, dass er dem Islam bereits vor vier Jahren beigetreten ist. Die Teilnehmer der Reality-Show „Zadruga“ sahen schon damals, dass er gebetet hat, was bedeutet, dass sie bereits vor ein paar Jahren darüber informiert waren.



„Obwohl niemand es wusste, habe ich auch während der Reality-Show zu Gott gebetet. Die anderen hatten ein paar Mal die Gelegenheit, mich zu sehen. Ich glaube, es ist der beste und reinste Weg, um das Geld für einen guten Zweck auszugeben“, betonte Dejan.

Er sprach auch darüber, wie seine Familie auf seine Entscheidung reagierte:

„Meine Familie hat sich nur gefragt, wie die Menschen in der Umgebung reagieren werden, da meine Mutter einen Friseursalon in Veternik führt und Leute vorbeikommen und Fragen stellen werden. Das taten sie auch, ohne dass es ihnen peinlich ist. Aber Mama wurde bereits über alles befragt und ich habe alles gesagt, was gesagt werden musste, also irgendwie hat sich alles beruhigt,“ sagte Dejan.