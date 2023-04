Mehrere Einsatzkräfte rückten am Freitagnachmittag in Wien Meidling aus. Ein Wohnhaus soll in Flammen gestanden sein.

„In der Pohlgasse stehen ungefähr sieben Krankenwägen und mehr als zehn Feuerwehrautos. Die Menschen wurden evakuiert und die Straße wurde gesperrt.“, sagt die Lesereporterin.

+++ Mehrere Informationen folgen in Kürze!+++