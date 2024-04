Darum will niemand dieses Land in Europa besuchen

Zu jeder Jahreszeit gibt es hier etwas Besonderes zu erleben: Im Winter laden bis zu 2500 Meter hohe Berge zum Skifahren ein, im Frühling und Herbst bietet das Land ideale Bedingungen zum Wandern, und im Sommer kann man der großen Hitze in anderen Teilen Europas entfliehen. Dennoch bleibt die Nachfrage nach einem Besuch dieses Landes gering.

Liechtenstein ist ein Geheimtipp für abenteuerlustige Reisende. Trotz seiner zahlreichen Attraktionen und seiner natürlichen Schönheit zieht es nur eine Handvoll Touristen an.

Das am wenigsten besuchte Land

Liechtenstein, ein kleines Fürstentum, eingebettet zwischen Österreich und der Schweiz, ist das am wenigsten besuchte Land Europas. Laut den Daten der UN-Welttourismusorganisation UNWTO zog es im Jahr 2022 nur 101.000 Besucher an, im Vergleich zu den 45,21 Millionen, die im Jahr 2023 Österreich besuchten.

Das sind die Gründe

Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Liechtenstein mit einer Fläche von lediglich 160,5 Quadratkilometern ein äußerst kleines Land. Daher ist es nicht überraschend, dass es im Vergleich zu anderen Ländern in absoluten Besucherzahlen niedriger abschneidet. Trotz seiner geringen Größe gibt es jedoch noch kleinere Länder in Europa, die dennoch mehr Touristen anlocken. Ein Beispiel hierfür ist das Fürstentum Monaco, das im Jahr 2022 laut UNWTO von 327.000 Touristen besucht wurde, obwohl es nur knapp zwei Quadratkilometer groß ist.

Des weiteren hat der Tourismus in Liechtenstein eine geringere Bedeutung. Gemäß den Daten der Liechtensteinischen Landesverwaltung gibt es im ganzen Land lediglich 33 Hotelbetriebe, 63 Ferienwohnungen, zwei Campingplätze und eine Jugendherberge. Darüber hinaus gibt es sieben sogenannte Bettenlager in Berghütten.

Ein weiterer möglicher Grund für die vergleichsweise geringe Anzahl an Touristen in Liechtenstein könnte die Anreise sein. Das Land verfügt über keinen eigenen Flughafen, und die nächsten großen Flughäfen befinden sich in Innsbruck oder Zürich. Von dort aus muss man mit dem Auto oder Zug noch etwa ein bis zwei Stunden nach Vaduz, der Hauptstadt von Liechtenstein, fahren. Die Anreise gestaltet sich also durchaus anspruchsvoller im Vergleich zu vielen anderen Orten in Europa.

Attraktionen

Die Hauptattraktionen des Landes sind vielfältig. Das Fürstentum liegt am Rhein und bietet über 100 Weingüter. Über der Hauptstadt Vaduz thront das imposante Schloss Vaduz, das als Wahrzeichen des Landes gilt. Zudem gibt es Museen, Wanderwege, Wintersportaktivitäten und mehrere reizvolle Restaurants.

Trotz seiner geringen Besucherzahlen ist Liechtenstein ein lohnendes Reiseziel. Mit seinen vielfältigen Attraktionen und seiner natürlichen Schönheit ist es ein Ort, der es wert ist, entdeckt zu werden. Also, warum nicht einen Kurztrip in dieses kleine, aber feine Land planen?

Im Jahr 2022 besuchten nur 101.000 Besucher dieses Land.