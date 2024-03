Das sind die günstigsten Reiseziele für den Sommerurlaub 2024

Die Planung des Sommerurlaubs 2024 steht an, und frühzeitiges Buchen kann sich in einigen beliebten Ländern und Regionen besonders lohnen. Einige der besten Reiseziele bieten nicht nur atemberaubende Landschaften und kulturelle Highlights, sondern auch die Aussicht auf deutlich günstigere Pauschalreisen im Vergleich zum Vorjahr.

Die Sommer- und Urlaubssaison 2024 mag noch einige Monate entfernt sein, doch die rechtzeitige Planung ist entscheidend, um die besten und günstigsten Angebote zu sichern. Holidaycheck, ein führendes Buchungsportal, zeigt in einer umfassenden Analyse, dass Pauschalreisen für Familien im Jahr 2024 im Durchschnitt nur um drei Prozent teurer werden. Im Vergleich dazu stiegen die Preise für Pauschalreisen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um ganze elf Prozent. Diese vergleichsweise moderate Preiserhöhung bietet Reisefans die Möglichkeit, kostengünstige Urlaubsziele zu erkunden.

erfreuliche Preisentwicklung

In den letzten Jahren war ein Anstieg von fünf bis acht Prozent bei den Reisekosten üblich. Dies bedeutet, dass ein Familienurlaub in vielen Regionen nur marginal teurer wird und in einigen sogar preiswerter sein kann.

Für Reisende, die ihre Sommerferien 2024 planen, haben wir eine Liste von Regionen erstellt, die sich durch besonders günstige Pauschalreise-Preise auszeichnen.

Die aktuelle Preisbewertung basiert auf der Analyse von Suchanfragen von Familien mit zwei schulpflichtigen Kindern. Berücksichtigt wurden hierbei Pauschalreisen für eine Woche inklusive Flug, Hotel und Verpflegung. Die Auswertung umfasst die Sommerferien des Jahres 2024. Die Angebote wurden von zahlreichen Reiseveranstaltern ausgewertet, um eine umfassende Einsicht in die Preisentwicklung zu erhalten.

Monastir, Tunesien

Nur 20 Kilometer von Sousse entfernt im Süden des Golfs von Hammamet liegt der wunderschöne Küstenort Monastir. Die Stadt wurde auf den Ruinen der alten phönizisch-römischen Stadt Ruspina erbaut. Das bekannteste Bauwerk von Monastir ist der Ribat, die älteste Festungsanlage Nordafrikas und eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Tunesien. Die wunderschöne Küstenstadt lockt mit ihrem historischen Ribat und traumhaften Stränden zu einem Pauschalreisepreis von etwa 3000 Euro.

Mallorca, Spanien

Die wunderschöne Baleareninsel Mallorca, ein bekanntes Paradies für Sonnenanbeter und Genießer mediterraner Lebensart, hält nicht nur traumhafte Strände und atemberaubende Landschaften bereit, sondern auch verlockende Pauschalreiseangebote. Mit einem durchschnittlichen Preis von etwa 3700 Euro verspricht Mallorca einen bezahlbaren Urlaub für Reisende, die sich nach entspannten Tagen am Meer, malerischen Dörfern und pulsierendem Nachtleben sehnen. Die Insel begeistert mit einer Vielzahl von Aktivitäten, von Wassersportmöglichkeiten bis hin zu kulturellen Erkundungen, und bietet somit für jeden Reisenden etwas Besonderes.

Gran Canaria, Spanien

Lust auf eine Reise, die etwas weiter weg geht? Die kanarischen Inseln Gran Canaria und Fuerteventura eignen sich besonders gut für Familienurlaube. Kilometerweite Sandstrände zählen zu den absoluten Highlights und sind kinderfreundlich. Klassischerweise hausen Sie mit Ihrer Familie in einem der gut ausgestatteten Hotels. Hier lassen sich auch Fahrräder ausleihen und zusammen die Küsten erkunden. Die Kosten für eine Pauschalreise betragen etwa 3800 Euro.