Das bedeuten die verschiedenen Symbole auf Kosmetikprodukten

Teile diesen Beitrag:







Wir kaufen sie zwar en masse, auf die Rückseite der Verpackung unserer Kosmetikprodukte verschwenden wir allerdings kaum einen Blick. Wir verraten dir, welche Bedeutung jedes einzelne Symbol hat.

Eine kryptische Vielfalt aus Symbolen, Nummern und Textangaben befindet sich meist klein leserlich auf den Verpackungen unserer Lieblingspräparate. Sie haben auch eine ausgesprochen wichtige Bedeutung, die unter anderem darüber informiert, wie lange ein Produkt haltbar ist.

Haltbarkeit nach der Öffnung

Hier ist die Zahl wichtig, die sich in dem Symbol befindet. Sie steht nämlich für das Haltbarkeitsdatum in Monaten nach dem Öffnen des Präparats. Zwar kann das Symbol bei manchen Produkten, wie bei Einmalzubereitungen wegfallen, in der Regel sind sie aber ungeöffnet länger als 30 Monate haltbar – vorausgesetzt man lagert und nutzt das Präparat sachgemäß.

Lesen Sie auch: Friseur stach mit Schere auf serbischen Kunden ein! In Ottakring ging am Freitag ein Mann mit seinem Sohn in einen Friseursalon und wurde mit einer Schere attackiert.

Mindesthaltbarkeitsangabe

Unter der Sanduhr versteht man die Mindesthaltbarkeit eines Produkts nach der Herstellung und zwar unabhängig davon, ob die Verpackung geöffnet wurde, oder nach wie vor verschlossen ist.

Verpackungsmüll

Der Hersteller beteiligt sich finanziell am nationalen Managementsystem für Verpackungsmüll.

Auf der nächsten Seite geht es weiter…