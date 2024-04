Das ist der berühmte Doppelgänger von Novak Djokovic

Novak Djokovic, eine unverwechselbare Persönlichkeit in der Welt des Tennis und des Sports, hat einen humorvollen Doppelgänger. Nicht auf dem Platz, sondern in der Filmindustrie. Michael Engler, ein bekannter amerikanischer Theater- und Fernsehregisseur und Produzent, könnte glatt als älteres Ebenbild des Tennisstars durchgehen.

Djokovic, der serbische Tennisprofi, ist für seine herausragenden Leistungen und seinen unverwechselbaren Stil bekannt. Seine Dominanz auf dem Platz ist ebenso bemerkenswert wie seine Authentizität abseits des Courts.

Auf der anderen Seite haben wir Michael Engler. Der 49-jährige Amerikaner hat sich seit den 90er Jahren einen Namen in der Film- und Fernsehbranche gemacht. Serbische Zuschauer kennen ihn wahrscheinlich am besten durch die Serie „Sex and the City“. Sein jüngster Erfolg war der Film „Downton Abbey“ aus dem Jahr 2019.

Verblüffende Ähnlichkeit

Die Ähnlichkeit zwischen den beiden ist so verblüffend, dass die Fans auf Twitter scherzhaft fragen: „Haben wir jemals Novak Djokovic und Michael Engler im selben Raum gesehen?“ Die Antwort ist natürlich nein, aber die Ähnlichkeit ist unbestreitbar.

Die Fans des Tennisspielers sind jedoch schnell dabei, ihren Helden zu verteidigen. „Es gibt nur einen Djokovic Novak“, betonen sie stolz. Und natürlich gibt es auch nur einen Michael Engler. Aber eine kleine Verwechslung beim Googeln der Fotos könnte durchaus passieren.

Die Reaktionen auf die Ähnlichkeit sind vielfältig und reichen von Erstaunen bis hin zu humorvollen Kommentaren. Es ist sicherlich eine unterhaltsame Anekdote in der Welt des Infotainments, die zeigt, dass auch Prominente manchmal verblüffende Doppelgänger haben können.