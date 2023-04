Das ist die traurige Wahrheit über das Leben als Gastarbeiter

Die Entscheidung, ins Ausland zu gehen und dort nach Arbeit und Einkommen zu suchen, zählt zu den anspruchsvollsten Entscheidungen, vor denen ein Mensch stehen kann.



Damit verbunden ist häufig auch das Verlassen der Familie, der Freunde und des gesamten sozialen Umfelds, wobei unklar ist, ob jemals eine Rückkehr in die Heimat möglich ist. Aus diesem Grund hat die Veröffentlichung eines Serben über sein Leben als Gastarbeiter sowohl in westlichen Ländern als auch während seines Urlaubs in Serbien viele Leser zum Nachdenken gebracht.

Der Twitter-Thread, dessen genauer Autor unbekannt ist, beschreibt emotional und detailliert, wie mühsam erworbenes Eigentum in EU-Ländern nach dem Tod der Eltern oft verkauft wird, da die Nachkommen selten beschließen, nach Serbien zurückzukehren und dort eine Zukunft aufzubauen. Der Autor schildert eindrücklich, wie es sich anfühlt, in einem fremden Land zu leben und zu arbeiten, 50 km entfernt von der Wohnung, in der er lebt und sich in seiner Freizeit kaum etwas leisten kann.

In Serbien hingegen investiert er hart verdientes Geld in den Bau eines Hauses, das er nur selten besucht, während die Jahre im Westen einfach an ihm vorbeiziehen. Auch im Alter kommt die Heimat kaum noch in Betracht, da die Familie keine Bindung mehr zu dem Land hat und das Anwesen schließlich nach dem Tod der Eltern verkauft wird.

Bitter verdientes Brot

„Du verlässt Serbien auf der Suche nach einem besseren Leben und lässt dich irgendwo im Westen nieder. Bevor du gehst, lässt du all deine Wut wegen deiner Abreise an Serbien aus, gerade so viel, dass es dir leichter fällt, zu gehen. Dann im Westen, lässt du dich in einer Wohnung von 40-50m2 nieder, findest Arbeit in 50 km Entfernung, stehst um 05.00 Uhr auf und kommst um 17.00 Uhr zurück. Das Gehalt ist gut, aber du kannst nicht viel ausgeben, weil du gekommen bist, um zu verdienen und zu sparen. Es gibt keine Kneipen, Gesellschaft, Spanferkel und nach 23:00 Uhr nach Hause zu kommen. Du gehst spätestens um 21.00 Uhr ins Bett. Die Jahre vergehen und du merkst es nicht, denn der Saldo auf dem Bankkonto zeigt, dass du auf dem richtigen Weg bist.“

„Du siehst, wie andere in diesem Serbien bauen. Im Land, auf das du wütend warst. Also folgst du ihnen. Im Westen arbeitet man in Serbien, man baut, und beim Bauen ist das Geld immer knapp, da muss man auch mal am Wochenende arbeiten. Sie zahlen fair, keine Frage. Sie können es kaum erwarten, 25 Tage im Jahr in Ihre Heimat zu gehen, um etwas anderes im Haushalt zu erledigen und neue Jobs mit den Baumeistern zu vereinbaren. Das Jahr vergeht, du musst auf 50 m2 zurückgehen, aber das ist kein Problem, du gewöhnst dich daran. Die Jahre vergehen wie im Flug, das Haus in Serbien wird größer und schöner, doch man ist immer weniger im selben Haus. Du kannst dieses Jahr nirgendwo hingehen, die Kosten sind zu hoch und das Konto ist fast leer.“

„Kinder gehen nicht mehr nach Serbien, weil sie dort kaum jemanden kennen und wissen nicht, was sie in Serbien machen werden, weil ihre Großeltern gestorben sind. Man arbeitet immer noch hart, weil man etwas haben muss, wenn man in den Ruhestand geht, und dieser Ruhestand wird sehr schnell kommen, schneller als man jemals gedacht hätte. Hier ist man als Rentner zurück in Serbien in der Villa, um endlich ein besseres und schöneres Leben zu führen, aber man hat ein wenig Angst, weil man das Gefühl hat, dass etwas sein Herz erdrückt. Es bleiben noch ein paar Jahre ungewisser Gesundheit, und du, ein alter Mann, hast jetzt die Last, eine 400 m² große Villa zu pflegen.“

„Du denkst, um dich zu trösten: „Wenn ich schon nichts genießen konnte, werden es meine Kinder tun. Und die Kinder, bereits erwachsene Geschäftsleute ohne starken Bezug zu Serbien, haben keine andere Wahl, als die Villa zu verkaufen, wenn sie ihre Eltern beerdigen… Hier endet die Geschichte von der Suche nach einem besseren und schöneren Leben.“

„Irgendwo im kalten Westen, irgendwo in Frankfurt, Kopenhagen, Brüssel, Berlin, Luzern, Offenbach… Die Villa wird als Erinnerung an einen Vater und eine Mutter bleiben, und die Villa wird einen neuen Besitzer haben, denjenigen, der nicht aus Serbien weggezogen ist…“, heißt es in dem viralen Post, zu dem der Tweeter, der ihn veröffentlichte, angab, den Verfasser nicht zu kennen.

Auf Twitter tauschen Gastarbeiter oft Erfahrungen aus und verraten, ob und was ihnen am meisten in Serbien fehlt. Einige zeigen Reue darüber, ihr Heimatland verlassen zu haben, während andere betonen, dass sich eine harte Arbeit im Ausland auszahlt und zu einer hohen Wertschätzung führen kann.

Insgesamt verdeutlicht die virale Veröffentlichung die schwierigen Entscheidungen, die Gastarbeiter treffen müssen, die Herausforderungen des Lebens im Ausland und die Bedeutung familiärer Bindungen und kultureller Wurzeln.









3. „Gastarbeiter-Twitter-Thread geht viral: Die emotionalen Erfahrungen von Serben im Ausland“