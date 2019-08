Das ist vermutlich der dreckigste Porno aller Zeiten! (FOTO + VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Dieses Porno-Streaming-Portal möchte mit einer neuen PR-Aktion Aufmerksamkeit erlangen und dreht den „schmutzigsten“ Film bisher. Die Materie beschäftigt derzeit die ganze Welt und wird nun auch in einem Porno thematisiert.

„Bei uns von Pornhub geht es um schmutzige Dinge. Wenn es aber um die Millionen Tonnen Müll geht, die jedes Jahr an die Strände der Welt gespült werden, stehen wir auf und wollen Sauberkeit“, das kündigt Pornhub in einem Blogbeitrag an und postet einen Teaser zum vermutlich „schmutzigsten Porno aller Zeiten“.

An der Aktion teilgenommen hat das Darsteller-Paar LeoLulu und mitten im Plastikmüll, am Strand einen Sexfilm gedreht und nebenbei sogar die Abfälle aufgesammelt.

