In dieser Kleinstadt wurden 50 Menschen plötzlich Millionäre!

Das kleine finnische Städtchen Siilinjärvi hat 20.000 Einwohner, 50 von denen sind nun Millionäre. Die 90 Millionen Euro behielten sie aber nicht für sich alleine, sondern bezahlten die Schulden der Stadt ab.

Mit Kaffee und Kuchen stießen die Glückspilze am Freitag auf den geknackten Jackpot an. Sie hatten in einem Supermarkt einen Eurojackpot-Schein als Tippgemeinschaft ausgefüllt und gewonnen.

Gegenüber der Zeitung „Iltalehti“ lobte der Supermarktverkäufer Jyrki Huttunen die Sieger und meinte „Dieser Gewinn ist an eine gute Gruppe gegangen“. Es soll sich um „glückliche Leute“ handeln, die nun jeweils rund 1,8 Millionen Euro erhalten haben.

Gruß aus Siilinjärvi! Hier wurde das letzte 90 M€ Eurojackpot geknackt. 50 Menschen aus 20000 Kommun haben das geteilt. Im letzten Bild sieht man die Kipsüberrestehäufe ehemaliger Grube. pic.twitter.com/7bKbL4asY2 — Jarno Laitinen (@jarlaiti) August 27, 2019

Die Zahlen zum Reichtum waren diesmal: 15, 18, 19, 41, 42 dazu die Eurozahlen 4 und 6. Als wäre es Schicksal, wurden diese in der finnischen Hauptstadt Helsinki gezogen, diese liegt 400 Kilometer von Siilinjärvi entfernt.

Bereits zum zweiten Mal wuchs der Jackpot der europäischen Lotterie auf die Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen, weil er sieben Wochen lang nicht geknackt wurde. Nun passierte das Wunder!