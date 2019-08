Nur Minuten nach dem Ja-Wort: Frisch verheiratetes Ehepaar stirbt bei Autounfall! (FOTO)

Teile diesen Beitrag:







Eine tragische Geschichte erreicht uns aus den Vereinigten Staaten: Ein frisch verheiratetes junges Paar starb einige Minuten nach ihrem Ja-Wort bei einem Autounfall.

Wie der Sender „KFDM“ berichtet, sind Harley Morgan (19) und Rhiannon Boudreaux (20) in Orange (Texas) mit einem Kleintransporter kollidiert, der einen Traktor abgeschleppt hatte. Der Unfall ereignete sich nur wenige Minuten nachdem das Paar den Bund fürs Leben schloss.

Im Auto des Paares saßen die Schwester und Mutter des Bräutigams. Laut der Mutter waren Harley und Rhiannon nur wenige Minuten verheiratet bevor sie am Unfallort starben.

„Das Einzige, was sie wollten, war zu heiraten und ihr gemeinsames Leben zu beginnen. Die beiden hatten so viele Träume“, sagte Kennia Morgan, die Mutter der 19-Jährigen. „Ich habe mein Baby sterben sehen und trage immer noch das Blut der beiden an mir, weil ich mein Bestes versucht habe, sie aus dem Auto zu ziehen“.

Das Paar plante eine große Weihnachtshochzeit mit Familie und Freunden im Dezember: „Das ist ein Bild, das mich den Rest meines Lebens verfolgen wird. Ich werde es nicht vergessen. Es wird niemals verschwinden,“ so die Mutter der verunglückten Braut.



