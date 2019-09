Das Mega-Konzert von Đorđe Balašević ist fast ausverkauft!

Der größte Liedermacher der Region und ewige Romantiker Đorđe Balašević gibt in Wien nach sieben Jahren wieder ein Konzert.

Begleitet von einem großen Orchester wird der geborene Novi Sader seine bekanntesten Hits singen. In seiner Karriere veröffentlichte der 66-Jährige 14 Alben und spielte in mehreren Fernsehserien, für die er auch die Musik schrieb. Er rühmt sich einer der meistverkauften Singles Jugoslawiens, „U razdeljak te ljubim“, die er mit der Akustikgruppe „Žetva“ aufgenommen hatte. Sein Lied „Računajte na nas“ („Rechnet mit uns!“) wurde im ehemaligen Jugoslawien sehr populär und galt als Hymne einer ganzen Generation. Zu Beginn der 80-er Jahre verwirklichte er sich in der Fernsehserie „Pop Ćira i pop Spira“.

Während des Krieges trat er als entschiedener Kriegsgegner und Kritiker der politischen Ereignisse im Lande in Erscheinung. Später stellte er seine Sichtweise auch in dem Nachkriegsalbum „Devedesete“(„1990“) dar, auf dem auch „Živeti slobodno“ („Frei leben“) veröffentlicht wurde, eine Hymne auf die Veränderungen des 5. Oktober.

Weitere Informationen unter: www.europafilm.eu.