Das müsst ihr tun, wenn eure Kopfhörer aufs U-Bahn-Gleis fallen

Es ist Rushhour in Wien, und plötzlich kommt die U-Bahn zum Stillstand. Die Durchsage „Sehr geehrte Fahrgäste, es kommt zu einem Aufenthalt“ hallt durch die Waggons. Der Grund: Ein kleiner weißer In-Ear-Kopfhörer liegt auf den Gleisen. Im Jahr 2023 wurden über 5.000 Gegenstände auf den Wiener U-Bahn-Gleisen gefunden – die meisten davon waren AirPods.

Wer kennt es nicht? Man ist in Eile, die U-Bahn fährt ein und plötzlich – Hoppala – der AirPod rutscht aus dem Ohr und rollt auf die Gleise. Doch was nun?

Zunächst einmal: Ruhe bewahren und bloß nicht selbst auf die Gleise steigen! Die Gefahr ist größer als man denkt. Neben heranbrausenden Zügen ist es vor allem der Starkstrom, der eine akute Lebensgefahr darstellt. Die Wiener Linien U1, U2, U3 und U4 fahren mit einer Stromschiene, die ständig 750 Volt führt.

Aber keine Sorge, es gibt Hilfe. Sollten sich Servicemitarbeiter der Wiener Linien in der Station befinden, sind sie sofort zur Stelle. Falls nicht, kann man über die grünen SOS-Würfel am Bahnsteig Kontakt mit dem Servicepersonal aufnehmen. Nur wenige Sekunden nach dem Drücken des kleinen Hebels meldet sich die Leitstelle über einen Lautsprecher.

Servicepersonal

Die Mitarbeiter der Leitstelle haben sofort alle notwendigen Informationen: Sie wissen, wo der Notruf herkommt und sehen dank der Überwachungskameras, was passiert ist. Sie organisieren dann Servicepersonal, das in die Station kommt, um den verlorenen AirPod zu bergen. Sollte kein Mitarbeiter vor Ort sein, kann man auch unter der Nummer +43 1 7909 100 beim Kundendialog der Wiener Linien anrufen.

Bergung des Kopfhörers

Die Bergung des Kopfhörers hängt von seiner Position ab. Liegt er weit genug von der Stromschiene weg, kann er sofort geborgen werden. Hierzu wird der Betrieb kurzzeitig unterbrochen. Sollte der AirPod jedoch zu nahe an der Stromschiene liegen, muss der Strom abgeschaltet werden. Das geht nur in der betriebsfreien Zeit. In diesem Fall wird mit dem Verlierer des AirPods eine spätere Abholung vereinbart.

Trotz der humorvollen Note, die das Ganze hat, bitten die Wiener Linien ihre Fahrgäste darum, gut auf ihre Gegenstände aufzupassen. Denn jedes Mal, wenn ein AirPod auf den Gleisen landet, kommt es zu Verzögerungen im U-Bahn-Betrieb. Also, liebe Fahrgäste, passt gut auf eure kleinen weißen In-Ear-Kopfhörer auf und werft den ersten AirPod – aber bitte nicht auf die Gleise.