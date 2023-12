Das sind die erfolgreichsten Konzert-Tourneen des Jahres 2023!

Taylor Swift hat mit ihrer „Eras“-Tour einen neuen Rekord aufgestellt, indem sie als erster Künstler die beeindruckende Milliardenmarke bei den Einnahmen durchbrochen hat. Trotz der bevorstehenden 85 weiteren Konzerte im Jahr 2024, darunter das Triple-Pack in Wien, bleibt die Frage offen, welche anderen Künstler es in die Rangliste der Top 5 der erfolgreichsten Welttourneen geschafft haben. Swifts Tour hat sich als bahnbrechend erwiesen und bleibt ein Maßstab für die musikalische Erfolgsgeschichte.

1. Platz Taylor Swift

Taylor Swift erreicht einen weiteren Rekord mit ihrer „Eras“-Tour, indem sie als erster Künstler die Milliardenmarke durchbricht. Trotz noch anstehender 85 Konzerte im Jahr 2024, darunter das Triple-Pack in Wien, hat sie bereits diese beeindruckende Marke erreicht. Mit einem Umsatz von 1,039 Milliarden Dollar bei 60 Konzerten und einer Zuschauerzahl von 4,3 Millionen Fans schreibt Taylor Swift, die kürzlich vom „Time Magazin“ zur „Person des Jahres“ ernannt wurde, mit ihrer „Eras Tour“ Geschichte. Diese Tour wird als die erfolgreichste aller Zeiten gefeiert, wodurch sie den bisherigen Spitzenreiter Elton John (939 Millionen Dollar bei 328 Konzerten) entthront und gleichzeitig die erste Konzertserie liefert, die die magische Marke von einer Milliarde Dollar durchbricht.

Das ist jedoch erst der Anfang. Im Jahr 2024 stehen für Swift noch 85 weitere Konzerte an, darunter im August drei ausverkaufte Auftritte im Happel Stadion. Mit dem Tour-Finale wird sie voraussichtlich weit über zwei Milliarden Dollar eingespielt haben.



2. Platz Beyoncé

Von Mai 2023 bis zum 27. September war der US-Superstar Beyoncé im Rahmen ihrer „Renaissance World Tour“ auf Tournee. Insgesamt hat sie während dieser Zeit 56 spektakuläre Konzerte in Nordamerika und Europa gegeben.

Beyoncés außergewöhnlicher Auftritt während der RENAISSANCE WORLD TOUR wurde von den internationalen und US-amerikanischen Medien gleichermaßen bejubelt und schuf einen Ort der Freiheit, Akzeptanz und gemeinsamen Freude. Ihre maximalistische Produktion begrüßte mehr als 2,7 Millionen Fans aus aller Welt, die über die Weltmeere reisten, um Club RENAISSANCE zu genießen. Insgesamt cashte sie satte 379 Mio. Dollar ein.

3. Platz Bruce Springsteen

Bruce Springsteen, auch liebevoll als „The Boss“ bezeichnet, hat eine beeindruckende Sammlung von Auszeichnungen, darunter Oscars, Tonys und nicht zuletzt ganze 20 Grammys. Seine Alben erzielten weltweit Millionenverkäufe, und er zählt zu den herausragendsten und erfolgreichsten Rockmusikern in der Geschichte der Musik.

Zu Beginn des Jahres tourte das Rockurgestein Bruce Springsteen mit seiner E Street Band, zu der auch der E-Gitarrist und Soprano-Star Steve Van Zandt gehört, durch die USA. Am 28. April startete dann in Barcelona, Spanien, die Europa-Tour seines neuesten Albums „Letter to You“, das Hits wie „No Surrender“ enthält. Seine größten Erfolge, darunter „Dancing in the Dark“ und „Glory Days“, sind ebenfalls fester Bestandteil der Konzertreihe. Nun wird der Rock-Gigant auch im Happel-Stadion seine legendären und energiegeladenen Shows zum Besten geben.

Seit fast 50 Jahren prägt Bruce Springsteen die Musikszene maßgeblich. Mit 21 Studioalben, neun Live-Alben, etwa 350 Eigenkompositionen und über 90 Millionen verkauften Tonträgern allein in den USA zählt er zu den erfolgreichsten Rockmusikern aller Zeiten. Seine Welttournee hat ihm Einnahmen in Höhe von etwa 379 Millionen Dollar beschert.

4. Platz Coldplay

Seit dem Auftakt der „Music Of The Spheres“-Welttour im März 2022 hat Coldplay mehr als 7,5 Millionen Tickets verkauft, was sie zur erfolgreichsten Tour der letzten zwei Jahre macht. Die Tour erhielt sowohl von Fans als auch von Kritikern begeisterte Reaktionen und wurde mit mehreren Auszeichnungen honoriert, darunter als „Favorite Touring Artist“ bei den AMAs 2022 und als „Tour of the Year“ bei den iHeartRadio Awards 2023.

Coldplay hat seit dem Start ihrer Welttour im März 2022 beeindruckende Erfolge erzielt, indem sie über 7,5 Millionen Tickets absetzten, laut Aussagen des Veranstalters Live Nation. Diese Tour ist damit die am besten verkaufte seit diesem Zeitpunkt. Die Band legt nicht nur musikalisch großen Wert auf Umweltbewusstsein: Die „Music Of The Spheres World Tour“ hat im Vergleich zur vorherigen Welttournee (2016 und 2017) nachweislich 47 Prozent weniger CO2-Emissionen verursacht. Darüber hinaus wird für jedes weltweit verkaufte Ticket ein Baum gepflanzt, und bisher sind bereits fünf Millionen Bäume durch diese Initiative entstanden. Bis jetzt haben sie satte 325 Millionen Dollar kassiert.

5. Platz Harry Styles

Die zweite große Solo-Tournee von Harry Styles (29), dem ehemaligen Frontmann von One Direction, hatte von Anfang an mit Herausforderungen zu kämpfen. Ursprünglich geplant war der Start im Jahr 2020 nach der Veröffentlichung seines zweiten Studioalbums „Fine Line“ (2019). Jedoch durchkreuzte die aufkommende COVID-19-Pandemie diese Pläne.

Erst am 4. September 2021 konnte die zuvor zweimal verschobene Tour schließlich mit einem Konzert in Las Vegas beginnen. Der kurz darauf ausbrechende Ukraine-Krieg trug dazu bei, einen weiteren Schatten über die Veranstaltungsreihe zu werfen und das Motto der „Love on Tour“ in einem anderen Licht erscheinen zu lassen.

Nach einer Dauer von 22 Monaten und insgesamt 169 Shows auf fünf Kontinenten fand die Welt-Tournee von Harry Styles nun doch noch ein erfreuliches und äußerst emotionales Finale in der italienischen Provinzhauptstadt Reggio Emilia. Bevor er mit seiner Band die abschließenden Zugaben präsentierte, richtete er sich laut dem Entertainment-Portal „yahoo!“ mit bewegenden Worten an sein Publikum. Für seine Welttournee kassierte er 290 Millionen Dollar ein.