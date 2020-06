Für diese Sternzeichen startet die perfekte Woche!

Diese drei Zeichen starten richtig durch und es geht nur bergaufwärts!



Sommer, Sonne, Sonnenschein und dann eine Top-Woche, das wäre ein Traum. Für diese Sternzeichen erfüllt sich dieser, denn sie überzeugen durch Kraft, Ausdauer und Selbstvertrauen. Hier kommen die Gewinner der kommenden Woche:

1. Jungfrau

Die Jungfrau ist der ewige Perfektionist und Selbstkritiker, dabei wird sie kommende Woche wenig zum Nörgeln finden. Sie fängt mit einer großen Überraschung in der Arbeit an und endet mit einem kleinen Liebesgeständnis an Wochenende. Zeige dich von deiner sonnigen Seiter und vertraue auf deine Fähigkeiten.

2.Skorpion

Es erwartet dich Harmonie und viel Glück. Deine Freunde finden Zeit, um dir eine nette Geste zu überreichen und auch du tust anderen gut. Die Hormone sorgen für eine euphorische Stimmung und lassen dich alles mit links erledigen (außer du bist Linkshänder – dann natürlich rechts).

3.Wassermann

Die Sterne sagen einen phänomenalen Sonntag an aber es kommt noch besser – die ganze nächste Woche läuft wie am Schnürchen. Egal ob in der Liebe, Arbeit oder Freundschaft, deine positive Ausstrahlung fasziniert alle und bringt dich gegen Ende der Woche bis auf Wolke sieben der Glücksgefühle.