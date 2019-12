Das sind die häufigsten Nachnamen auf dem Balkan! (GRAFIK!)

Wir haben für euch die häufigsten Nachnamen in Kroatien, Serbien und BIH zusammengesucht. Wer sich für die Namen europaweit interessiert wird hier auch fündig.

Ausgefallene Nachnamen müssen oft mühsam buchstabiert werden, aber auch die gängigen leiden unter Verwechslungsgefahr, siehe Beispiel „Mayer“, „Meyer“, „Maier“ und so weiter.

Wir haben etwas recherchiert und fanden jeweils die Top 10 der „Müllers“ unter den Balkanesen. Was übrigens in Deutschland ungefähr so häufig vorkommt wie „Smith“, „Jones“, „William“ und „Brown“.

