Das sind die schönsten schwarzen Strände!

In einer Welt, wo träumerische weiße Sandstrände häufig als Inbegriff paradiesischer Flucht gelten, hält die Natur eine ebenso beeindruckende wie ungewöhnliche Variante bereit: schwarze Strände. Ihre geheimnisvolle Farbgebung verdanken diese Strände vornehmlich vulkanischen Aktivitäten – ein faszinierendes Naturschauspiel, das Besucher aus aller Welt anzieht.

Vulkane sind die wahren Künstler hinter dem Phänomen schwarzer Strände. Wenn Lava, die aus einem Vulkanausbruch stammt, auf das kühlende Meerwasser trifft, erstarrt sie rapide und wird durch Erosion zu feinem Sand zermahlen. Diese Prozesse führen zur Entstehung des charakteristischen dunklen Sands, der meist aus Basaltgestein besteht. Solche Naturwunder finden sich insbesondere in Gegenden, in denen vulkanische Aktivitäten Teil des Alltags sind – wie in Island, auf Hawaii oder den Kanarischen Inseln.

Punalu’u Beach, Hawaii, USA

Auf der großen Insel Hawaiis verbirgt sich mit dem Punalu’u Beach ein weiteres Juwel. Dieser Strand zeichnet sich nicht nur durch seinen schwarzen Sand aus, sondern auch durch die regelmäßigen Besuche der Grünen Meeresschildkröten, die sich an diesem idyllischen Ort aufwärmen. Umgeben von Kokospalmen bietet dieser Ort eine einzigartige Gelegenheit, die faszinierende Flora und Fauna Hawaiis in einem atemberaubenden Rahmen zu erleben.

Reynisfjara Strand, Island

Ein Paradebeispiel für solch eine eindrucksvolle Landschaft ist der Reynisfjara Strand in Island. Unweit des kleinen Dorfes Vik í Myrdal gelegen, besticht der Strand mit seinem pechschwarzen Sand, den imposanten Basaltsäulen und den sagenumwobenen Reynisdrangar-Felsformationen. Diese majestätische Naturkulisse dient als Schauplatz für zahlreiche Mythen und Legenden. Allerdings sollten Besucher die Kraft des Atlantiks nicht unterschätzen; die Wellen hier können tückisch sein.

Praia Formosa, Madeira, Portugal

Nicht weit von Europas Küsten entfernt, auf der portugiesischen Insel Madeira, liegt ein weiteres Highlight für Liebhaber ungewöhnlicher Küstenlandschaften: Praia Formosa. Dieser ausgedehnte Strand besticht durch seinen schwarzen Sand und bietet eine fesselnde Sicht auf die steil aufragenden Klippen Madeiras. Mit seinen zahlreichen Annehmlichkeiten, darunter Restaurants und Wassersportmöglichkeiten, ist Praia Formosa ein perfektes Urlaubsziel für Abenteuerlustige und Erholungssuchende gleichermaßen.