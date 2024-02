Das war’s: Pepco schließt alle Filialen in Österreich!

Die Pepco Group, ein europäischer Discounter, der an der Warschauer Börse notiert ist und die Marken Pepco, Poundland und Dealz führt, hat angekündigt, dass sie ihre Geschäftstätigkeit in Österreich einstellen wird. Der Grund dafür ist, dass das Unternehmen nicht die erwarteten Renditen auf dem österreichischen Markt erzielen kann.

Erst im September 2021 wagte Pepco den Schritt in den österreichischen Markt und betreibt seither 73 Filialen in Österreich. Doch schon im Oktober verkündete das Unternehmen, dass es seine Expansionsstrategie verlangsamen werde, um sich auf die Wiederherstellung der Rentabilität zu konzentrieren. Trotzdem plant Pepco weiterhin, im Laufe der Jahre 2023/24 mindestens 400 neue Filialen netto zu eröffnen.

Der Rückzug aus Österreich wird laut Pepco den Cashflow und die Rentabilität des Unternehmens für das Jahr 2024 verbessern. Das Unternehmen sieht darin die Chance, sich auf andere Märkte zu konzentrieren, in denen es höhere Renditen erzielen kann.

Die Entscheidung, sich aus Österreich zurückzuziehen, hat jedoch keine Auswirkungen auf die bestehende Wachstumsstrategie in Westeuropa und auch nicht auf die Aktivitäten in anderen Ländern. Pepco bleibt trotz der schwierigen Handelsbedingungen in weiten Teilen Europas für das Jahr 2024 „vorsichtig optimistisch“.