Datum fix: Klimabonus 2024 kommt bald!

In wenigen Wochen ist es soweit: Der Klimabonus 2024, ein zentrales Element österreichischer Klimaschutzbestrebungen, wird den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht. Erstmals angekündigt durch ein Schreiben des Klimaschutzministeriums, das die Haushalte vor rund einem Monat erreichte, stehen nun die Details fest.

Die Auszahlung, die schon im September ihren Anfang nimmt, verspricht wieder einen finanziellen Anreiz für umweltbewusstes Verhalten und Wohnen in Österreich.

Der Klimabonus ist so konzipiert, dass praktisch jeder, der seinen Hauptwohnsitz für mindestens ein halbes Jahr in Österreich hat, in den Genuss dieses finanziellen Vorteils kommt. Dies gilt unabhängig von der Staatsbürgerschaft oder dem Alter des Empfängers. Allerdings müssen nicht-österreichische Staatsangehörige über einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus verfügen. Einige Ausnahmen sind jedoch in den Richtlinien festgelegt.

Wie viel steht einem zu?

Die Höhe des Klimabonus hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht und variiert nun zwischen 145 Euro und 290 Euro, abhängig von der Anbindung des Wohnortes an den öffentlichen Verkehr. Eine detaillierte Übersicht bietet die Klimabonuskarte, die zeigt, in welche Stufe eine Gemeinde fällt.

Besondere Regelungen für Kinder und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren halbiert sich der Betrag, während Menschen mit Mobilitätseinschränkungen unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf den vollen Regionalzuschlag haben. Voraussetzung ist ein entsprechender Vermerk im Behindertenpass.

Varianz bei der Auszahlung

Der jeweilige Auszahlungsbetrag kann von Gemeinde zu Gemeinde variieren. Für Bezieher höherer Einkommen, die eine jährliche Grenze überschreiten, ist dieses Jahr ein Novum zu beachten: Der Klimabonus unterliegt erstmalig der Steuerpflicht, abgewickelt über die Finanzverwaltung.

Automatische Überweisung und Alternativen

Der Klimabonus wird automatisch auf hinterlegte Konten überwiesen, vorausgesetzt, die erforderlichen Daten sind zum Stichtag am 10. Juli des Jahres über FinanzOnline eingereicht worden. Fehlen diese Informationen, erfolgt die Ausschüttung mittels Pluxee-Gutscheinen, die postalisch verschickt werden.

Die Einführung des Klimabonus 2024 unterstreicht Österreichs Engagement für nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz. Durch diese innovative Maßnahme werden Anreize für ein umweltbewusstes Verhalten geschaffen, von denen alle Bevölkerungsschichten profitieren können.