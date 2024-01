Datum steht fest: „Nedelja“ feiert in Wien Premiere!

Die Vorfreude in Wien erreicht ihren Höhepunkt, denn das Warten hat ein Ende: Der Film „Nedelja“ über das faszinierende Leben des gefeierten serbischen Sängers Dzej Ramadanovski feiert seine österreichische Premiere. Das Datum steht fest und KOSMO hat die ersten offiziellen Infos für euch.

Nach der erfolgreichen Uraufführung am 18. Jänner in Belgrad und einer begeisterten Aufnahme in weiteren Städten des Balkans, steht nun fest, dass der Film seine Premiere in Österreich am 9. Februar in den Cineplex-Kinos der Millennium City feiern wird. Adria Film hat die Organisation dieses bedeutenden Events übernommen.

Der offizielle Trailer, der einen Einblick in Dzejs Kindheit, die Anfangsjahre seiner Karriere und seinen beeindruckenden Aufstieg als Sänger gewährt, hat bereits ein enormes Interesse unter der Balkanern in Österreich geweckt.

weitere Details folgen

Adria Film wird in Kürze weitere Informationen zum genauen Start der Premiere sowie zur Anzahl und den Kosten der Kinokarten bekannt geben. Die Regie von „Nedelja“ liegt in den Händen von Nemanja Ceranic, und die beeindruckende Besetzung verspricht ein emotionales und packendes Filmerlebnis.

Für die österreichischen Kinogänger markiert die Premiere von „Nedelja“ nicht nur einen kulturellen Höhepunkt, sondern auch eine einzigartige Gelegenheit, das Leben eines beliebten Sängers auf der großen Leinwand zu entdecken.