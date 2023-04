Dejan Dragojevic: „Ich bin Serbe, aber habe mich für den Islam entschieden“

Dejan Dragojevic sprach kürzlich darüber, dass er seinen Glauben gewechselt hat und vor ein paar Tagen von seiner Reise nach Mekka und Medina während des Ramadan zurückgekehrt ist. Nun hat er über alles offen gesprochen.



„Man habe mir den Namen Zijat und alles mögliche gegeben. Doch das stimmt alles nicht. Ich bekomme auch ständig Nachrichten. Man sagte mir, dass ich nicht nach Serbien zurückkehren könne, dass ich mich nicht frei bewegen könne. Aber ich bewege mich normal. Solche Kommentare kreisen im Internet“, begann er in der AmiG Show.

Dragojevic enthüllte, dass niemand ihn dafür verurteilt hat, dass er seinen Glauben gewechselt hat.



„Niemand hat mich verurteilt. Niemand kennt den Islam. Als ich es ein wenig erklärte, wussten sie nur darüber durch die Medien Bescheid. Was den Islam betrifft, wurde das Gegenteil in den Meiden dargestellt. Es ist für meine Mutter sehr schwer, mit den Kommentaren umzugehen. Zum Beispiel hat meine Mutter Ostern gefeiert, es gab schreckliche Kommentare“, sagte Dejan.





Dragojevic enthüllte den entscheidenden Moment, als er erkannte, dass er seinen Glauben wechseln würde. „Jeder kennt mich als grausam und ich wusste, wie ich Worte verdrehen und alles auf den Kopf stellen konnte, weil ich zum Kern des Ganzen gelangte. Es war auch so mit dieser Sache hier. Sobald ich eine Beziehung zu einer Person anderer Religion hatte, schrieben mir die Leute alles Mögliche zu. Dann begann ich zu recherchieren, um zu sehen, wie ich mich verteidigen konnte, und so weiter, und als ich anfing zu forschen, begann mir alles zu gefallen. Ich bin seltsam, es interessierte mich auch, was der Tod ist. Als ich anfing zu lesen, sah ich, dass es ausführlich und bis ins kleinste Detail beschrieben war“, sagte Dragojevic und enthüllte, ob er Bedrohungen erhält.



„Ich erhalte jeden Tag Bedrohungen. Ich sage immer, wenn Hannibal Instagram hätte, hätte er solche Nachrichten nicht auf Instagram geschrieben. Vor ein paar Minuten hat mir jemand Nachrichten geschickt, er hat mir alles Mögliche gesagt, und er war in der Türkei und hat sich neben einer Moschee fotografieren lassen. Die Leute vermischen Religion und Nationalität, ich bin Serbe, aber ich habe mich für den Islam entschieden“, sagte Dejan.





Der ehemalige Bewohner des Big Brother Hauses erzählte auch, ob jemand in seinem Umfeld glaubt, dass er von Dalila verzaubert wurde.

„Es gibt immer noch diese Magie. Das war zur Zeit des Reality-Shows und die Dinge, die dort passiert sind, waren unrealistisch. Ich habe mich mit Gläsern geschnitten, ich war komplett eingewickelt. Ich habe am meisten über dieses Thema gesprochen, weil ich 90 Prozent von 100 kenne.“, sagte Dragojevic.