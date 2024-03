Friseursalon „Selami & Igor“: Wo Frisuren zu Kunst werden

Mit Igor Ivic, dem Mitinhaber des Salons „Selami & Igor“ sprachen wir über die Leistungen, die sein Salon anbietet, seinen professionellen Werdegang und über berühmte Stars, mit denen er zusammengearbeitet hat.

Im 17. Bezirk, dort wo sich die Kulturen vermischen und ein einzigartiges Mosaik des Lebens bilden, liegt der Friseursalon „Selami & Igor“. Dieser Salon ist nicht nur ein Ort, an dem Schönheit entsteht, sondern auch ein Raum, in dem die Leidenschaft für den Friseurberuf auf den Wunsch nach Schönheit trifft, wo jeder Kunde, der den Salon verlässt, sich als etwas Besonderes fühlt. Selami und Igor, zwei leidenschaftliche Friseure, begannen ihre Geschichte im 20. Bezirk, entschieden sich jedoch später, im Herzen der Ottakringer Straße, die als „Balkan-Straße“ bekannt ist und zwischen dem 16. und 17. Bezirk liegt, einen eigenen Salon aufzumachen.

„Den Raum haben wir zufällig gefunden. Aber als wir ihn gesehen haben, haben wir uns sofort entschieden, ihn zu nehmen“, erinnert sich Igor. Ihre Entscheidung hat Früchte getragen und nicht nur bestehende, sondern auch viele neue Kunden angezogen, darunter aufgrund der besonderen Lage und des Rufs, den sie sich erworben hatten, auch viele Österreicher.

„Unser Ziel ist es immer, dass alle den Salon zufrieden mit ihren Frisuren und ihrem Aussehen verlassen“, so Igor. (FOTO: Igor Ripak)

„Unser Salon unterscheidet sich von anderen Salons dadurch, dass wir ein komplettes Sortiment von Leistungen an einem einzigen Ort anbieten und jedem Kunden individuelle und besondere Aufmerksamkeit schenken. Unser Ziel ist es immer, dass alle den Salon zufrieden mit ihren Frisuren und ihrem Aussehen verlassen.“ Neben Igor und seinem Kollegen Selami sind noch eine Auszubildende und ein Mädchen, das für das Schminken zuständig ist, in dem Salon beschäftigt.

Igors Weg in die Welt der Frisuren begann schon in seiner frühen Jugend.

„Schon als Kind wusste ich, dass ich diese Arbeit machen wollte“, sagt er. Nachdem er in verschiedenen Salons Erfahrung gesammelt hatte, entschloss er sich zu dem Schritt in die Selbstständigkeit. Diese Entscheidung war nicht nur von der Leidenschaft für den Beruf geleitet, sondern auch von dem Wunsch nach einem besseren Lebensstandard, wie ihn Österreich bietet.

„Im Vergleich zu den Staaten Ex-Jugoslawiens wird das Friseurhandwerk hier mehr geschätzt, und daher sind auch die Preise viel höher. Das war wirklich einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, nach Österreich bzw. nach Wien zu kommen und zu versuchen, hier beruflich Fuß zu fassen“, so Igor.

Ein breites Spektrum an Leistungen

Der Salon „Selami & Igor“ bietet ein breites Spektrum an Leistungen an, vom Frisieren über Maniküre, Pediküre und Schminken bis hin zu permanentem Make-up. „Wir bedienen Männer und Frauen. Überwiegend kommen jüngere Kunden zu uns, die Frisuren wollen, die gerade im Trend liegen“, erklärt Igor. Ihre Fähigkeit, verschiedene Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, machen sie in ihrer Branche einzigartig. Derzeit sind Haarverlängerungen der beliebteste Kundenwunsch. Das ist eine erhebliche Veränderung im Trend. Igor betont auch die kulturellen Unterschiede, die sich in den Wunschvorstellungen von Österreichern und Menschen vom Balkan wiederspiegeln, und betont die höheren Anforderungen und den großen Wert, den seine balkanischen Kunden auf ihr Aussehen legen.

Eindrücke vom Set (5 Fotos) 1 von 4

Igor ist stolz auf die Zusammenarbeit mit bekannten Stars wie Jelena Karleuša, Monika Ivkić, Maya Berović, Nataša Bekvalac, Selma Bajrami, Barbara Bobak und vielen anderen. „Neben Monika Ivkić, die eine sehr gute Freundin von mir ist und mit der ich sehr gerne arbeite, hat Jelena Karleuša, eine sehr kultivierte und total geerdete Frau, den besten Eindruck auf mich gemacht. Sie ist gar nicht so, wie die Öffentlichkeit sie sich vorstellt“, teilt Igor seine Erfahrungen.

„Unsere Zukunftspläne sind, weiter zu arbeiten. Wir würden gerne noch expandieren und potentiell noch einen weiteren Salon eröffnen“, sagt Igor, der optimistisch in die Zukunft blickt.

KONTAKT Friseursalon „Selami & Igor“

Adresse: Ottakringer Str. 62, 1170 Wien

Telefon: 0660 844 8845