Der Holocaust am Balkan: Eine Erinnerungskultur sucht man vergebens

Gedenken sucht man oft vergebens

An die Gräueltaten in Belgrad erinnert heute nur ein Denkmal am alten Messegelände, das aus dem öffentlichen Gedächtnis so gut wie verschwunden ist. Es gibt zwar jährliche Kranzniederlegungen, welche allerdings nur wenig öffentliches Interesse erfahren. Dieses Schicksal ereignete jedoch nicht nur dieses Mahnmal in der serbischen Hauptstadt, sondern auch viele andere in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens. Gleichzeitig sucht man an anderen Orten vergebens nach Gedenktafeln oder ähnlichen.

Eine der Ausnahmen stellt das Holocaust-Denkmal am Kai von Novi Sad (Vojvodina) dar. Das Mahnmal „Porodica“ (Familie) ist eines der wenigen, das erhalten geblieben ist und an welchem regelmäßig Gedenkfeiern abgehalten werden. An anderen Orten des Holocaust-Terrors stehen in Serbien heute Einkaufszentren oder andere Gebäude, ohne jegliche Erinnerung an die Pogrome.