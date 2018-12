Der perfekte Neujahrsvorsatz für dein Sternzeichen

Neujahr steht praktisch vor der Tür und wie jedes Jahr stellt sich die große Frage: Was sind meine Vorsätze für 2019? Womit ist man nicht zufrieden und was möchte man ändern? Oder gibt es etwas, das man dieses Jahr unbedingt ausprobieren will?

Fragen über Fragen…und keine Antworten. Doch keine Sorge, ihr müsst nicht verzweifeln. Wir helfen euch gerne aus. Das Sternzeichen sagt nämlich viel über euch aus, egal ob über schlechte Angewohnheiten, die ihr 2019 loswerden sollt oder Dinge, die bislang vernachlässigt wurden.

Löwe

Dein Fokus lag 2018 eindeutig auf Beruf und Karriere, was leider wenig Zeit für Freunde, Familie und sogar für dich selbst, übrig ließ. Es ist an der Zeit sich mehr mit anderen Dingen zu beschäftigen. Dein Vorsatz für 2019 sollte unbedingt Quality-Time für dich und deine Familie miteinbeziehen.

Steinbock

Du solltest dir unbedingt ein neues Hobby suchen und aus deinem strukturierten Alltag ausbrechen. Du gehst immer auf Nummer sicher, weil du dich nicht traust Neues auszuprobieren. Die ständige Angst zu versagen und nicht perfekt zu sein, hält dich zurück. Aber 2019 wird anders: Mache eine Weltreise, belege einen Zeichenkurs, lerne eine neue Sprache oder nimm dir endlich die Tanzstunden, die du schon immer wolltest- und dabei ist komplett egal, ob du gut darin bist oder nicht. Das Wichtigste ist, dass du es versuchst.

Widder

2018 warst du ein richtiger Netflix-Junkie. Damit muss jetzt Schluss sein. Gehe raus, kaufe dir ein Buch oder bestelle dir eins online und fange an zu lesen. Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber das kann genauso Spaß machen wie Serien schauen.

Auf der nächsten Seite geht es weiter…