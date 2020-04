Designer-Outlet Parndorf öffnet trotz Verbot

Obwohl Einkaufszentren weiterhin geschlossen bleiben müssen, öffnet Parndorf seine Pforten – und zwar mit diesem Trick.

Laut Verordnung der Bundesregierung müssen Einkaufszentren weiterhin geschlossen haben. Doch das Designer-Outlet Parndorf fand ein Schlupfloch im System, dass es ihm ermöglich zu öffnen.

Trotz der Masse an vielen Geschäften würde man sich an die Regelung halten, dass nur Geschäfte mit Kundenbereich kleiner als 400 Quadratmeter geöffnet haben, was in diesem Fall für 260 Läden zutreffen würde. Auch das Tragen von Schutzmasken und der Mindestabstand von einem Meter sollen eingehalten werden. Restaurants und Lokale bleiben zu.

Heftige Kritik regnet es von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der die Öffnung nicht unterstützt. Er hält den Zeitpunkt für viel zu früh angesetzt und fürchtet nun um die ositive Entwicklung Burgenlands.

Aufgrund des voraussichtlichen Ansturms ist auch die Polizei bereits alarmiert und rüstet sich bereits für verstärkte Kontrollen.