Diddy schickt seine erste Nachricht aus dem Knast (Party VIDEOS)

Sean „Diddy“ Combs, bekannt auch als Puff Daddy, ist seit seiner Inhaftierung fast täglich in den Schlagzeilen. Das Gericht hat beschlossen, dass Diddy bis zum Prozess in Haft bleibt, da Kautionsanträge abgelehnt wurden. Er wird als zu gefährlich eingestuft. Dennoch hat er es geschafft, sich über die sozialen Medien zu äußern.

Keine Kaution für Diddy

Seit seiner Verhaftung im September in New York befindet sich Combs in Untersuchungshaft. Das Gericht hatte Anträge auf Freilassung gegen Kaution abgelehnt und hält ihn bis zum Prozess in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Musiker vor, über Jahre hinweg Frauen sexuell missbraucht und zur Teilnahme an fragwürdigen Partys gedrängt zu haben. Gewalt und Bedrohungen spielten dabei eine große Rolle. Der Anklageschrift zufolge nutzte Combs seine Stellung in der Musikindustrie, um seine Handlungen zu verschleiern. Er weist alle Vorwürfe zurück und plädiert auf unschuldig.

Nach seiner Inhaftierung wurden seine berüchtigten Freak Off- oder White Partys immer mehr zum Gegenstand der Debatten, auf denen es vermeintlich „verrückt“ zuging. Von Jay Z, über Will Smith, Kanye West und vielen mehr war die Creme de la Creme aus Hollywood zu Gast.

Von Drogen- bis zu sexuellem Missbrauch

Seither melden sich immer mehr mutmaßliche Opfer. Der US-Anwalt Tony Buzbee engagiert sich aktiv, weitere Geschädigte ausfindig zu machen. Dazu zählt ein Mann, der angibt, im Kindesalter bei einem Casting sexuell missbraucht worden zu sein. Ein weiteres Opfer berichtet von einem Vorfall im Jahr 1998, als er mit 16 Jahren auf einer von Combs veranstalteten Party in den Hamptons missbraucht worden sei – einer Region, bekannt als Rückzugsort der Reichen und Berühmten.

Diddy weiter auf Social Media aktiv

Der 54-jährige Musiker ist trotz seiner Inhaftierung in den sozialen Medien aktiv geblieben. Ein Instagram-Post anlässlich des zweiten Geburtstags seiner Tochter Love mit Dana Tran sorgte kürzlich für Aufmerksamkeit, in dem die Botschaft „Happy Birthday“ und „Daddy loves you“ veröffentlicht wurde, gemeinsam mit Bildern des Kindes und Combs.

Prozessbeginn im Mai

Seit den 1990er Jahren zählt Sean Combs zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten im Hip-Hop-Bereich, mit mehreren Grammy-Auszeichnungen und einem bedeutenden Einfluss als Musikproduzent und Geschäftsmann. Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die gerichtlichen Entwicklungen auf seine Karriere und sein Vermächtnis auswirken werden. Am 5. Mai 2025 soll Combs Strafverfahren beginnen.