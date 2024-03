Die Arbeiterkammer Wien verlost drei Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 800 Euro

Inflation und die Teuerung hat die Preise für Lebensmittel und Alltagsgüter in Österreich hochschießen lassen. Die Arbeiterkammer Wien will den Menschen eine kleine Last von den Schultern nehmen und verlost drei Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 800 Euro! Einlösbar bei Rewe, Spar oder Hofer!

Im Supermarkt merken es alle – spätestens an der Kasse: Seit der Teuerungswelle im September 2021 gab es bei den billigsten Lebensmitteln einen steilen Preisanstieg – sie kosten mittlerweile um saftige 44 Prozent mehr. Vor allem die Preise für Kartoffeln, Nudeln und Öl haben sich massiv erhöht. Das zeigen Untersuchungen der Arbeiterkammer.

„Die Preise für Lebensmittel sind noch immer viel zu hoch, viele Menschen können sich ihren Einkauf nicht mehr leisten. Die Bundesregierung muss endlich Maßnahmen setzen und die Menschen entlasten“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl.

Um die Teuerung zu stoppen, hat die AK viele Vorschläge gemacht. Denn sie wissen, welch großes Problem die gestiegenen Kosten für viele Menschen darstellen können. So fordert die AK unter anderem strengere Preisgesetze und weniger Steuern auf Lebensmittel.

Zusätzlich verlost die AK nun Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 800 Euro!

Wie kannst Du am AK-Gewinnspiel teilnehmen?

Einfach ein kurzes AK Online-Quiz machen und automatisch am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme ist bis zum 31. März 2024 um 23:59 möglich. Die Ziehung der Gewinner findet in der ersten Aprilwoche statt.

Willst du die AK stärken?

Bei der AK Wahl kann jeder und jede mitbestimmen, welche politischen Schwerpunkte die AK machen soll. Im April finden die Wahlen in Wien, Niederösterreich und im Burgenland statt. Wahlberechtigt sind AK Wien Mitglieder, also fast alle, die in Wien arbeiten. Und zwar unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft.