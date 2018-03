Die Balkan-Highlights am LET’S CEE Film Festival 2018! (VIDEOS)

Das sechste LET’S CEE Film Festival wird vom 13. bis zum 22. April stattfinden. Mit einer Dauer von zehn Tagen wird das Filmfestival noch länger als im Vorjahr sein.

Insgesamt 162 Produktionen aus Zentral- und Osteuropa stehen heuer auf dem Programm. Allein in den vier zentralen Wettbewerben werden 50 Österreich-Premieren zu sehen sein. Was sich abzeichnet, ist damit erneut ein Festival der Rekorde. Zu jedem Film wird auch ein Gast (Regisseur, Produzent oder Schauspieler) in Wien anwesend sein und im Rahmen eins Publikumsgesprächs Rede und Antwort stehen.

Selbstverständlich befinden sich unter den zahlreichen Filmen auch jene, die aus Balkan-Hand stammen oder aber ein Thema der Region zum Inhalt haben. Wir haben vier Balkan-Highlights für euch hervorgehoben:

SECRET INGREDIENT

Veles Vater Sazdo hat Lungenkrebs. Der Sohn sucht verzweifelt nach einer Heilmethode. Die Polizei engagiert die Eisenbahnarbeiter, bei ihrer Suche nach Drogen in den Zügen zu helfen. Tatsächlich findet Vele ein Päckchen Marihuana. Damit bäckt er einen „Space Cake“, und Sazdo geht es bald besser. Doch es spricht sich herum, dass Veles Kuchen ein Wunderheilmittel ist – und außerdem sind ihm Dealer auf den Fersen. Ein schwarzhumoriges Erstlingswerk.

ALL THE BEST

Eine Komödie über das Streben nach Glück. Verica, Brankica und Martin leben ein einsames Leben voller Sehnsucht nach Liebe, umso mehr, als gerade Weihnachten ist. Wie es das Schicksal will, kreuzen sich ihre Wege, und danach ist nichts mehr, wie es vorher war. Das sanfte Drama überzeugt mit einem liebenswerten Figurenensemble und einer bemerkenswerten Aussage – nämlich, dass es immer jemanden gibt, der genau nach uns Ausschau hält.

THE MINER

Mehmedalija Alić entdeckte 2007 in einer Mine ein Massengrab, in dem sich die Leichen von viertausend Kriegsflüchtlingen befanden, die nach dem Zweiten Weltkrieg getötet worden waren. Die Entdeckung war ein Schock für die slowenische Gesellschaft, umso mehr, als der Mann darauf bestand, dass die Opfer identifiziert und anständig begraben werden müssten. Hanna Slak half Alić, die Geschichte niederzuschreiben und adaptierte seine Autobiografie schließlich zu ihrem Film.

MEN DON’t CRY

Eine Gruppe von Kriegsveteranen aus den ehemals verfeindeten Fraktionen des Jugoslawien-Konflikts kommt durch das Engagement einer Friedensorganisation in einem verlassenen serbischen Berghotel zusammen. In einem mehrtägigen gemeinsamen Workshop, unter der Leitung des engagierten slowenischen Therapeuten Ivan, sollen sie ihre traumatischen Erlebnisse aus der „bleiernen Zeit“ aufarbeiten und im Zuge der Gespräche und Übungen ihre alten Ressentiments überwinden. Doch kaum stellt sich so etwas wie ein erstes Gemeinschaftsgefühl zwischen den Männern ein, scheint dieses auch so schnell wieder verlorenzugehen.

Der Vorverkauf zum LET’S CEE Film Festival hat bereits begonnen. Das gesamte Programm, die bisher bestätigten Gäste, sowie alle weiteren Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage.