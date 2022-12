Die besten Filme bei Netflix 2022 – Filmempfehlung

Suchst du nach den besten Filmen auf Netflix 2022? Dann suche nicht weiter! Wir haben eine fantastische Auswahl an herausragenden Filmen zusammengestellt, die dich mit Sicherheit unterhalten, verblüffen und fesseln werden.

Von Klassikern bis hin zu modernen Blockbustern, unsere Filmempfehlungsliste bietet für jeden etwas.

Egal, ob du Lust auf eine klassische Coming-of-Age-Geschichte oder einen rasanten Actionfilm hast, hier ist etwas für dich dabei.

Diese Filme machen nicht nur Lust auf Popcorn & eine Netflix Pyjama Party, sondern regen auch zum Nachdenken und Nachfühlen über das Leben, die Liebe und Beziehungen an.

Bist du bereit, deinen nächsten Lieblingsfilm zu finden? Lies weiter, um zu sehen, was wir in petto haben!

Was sind die besten Filme bei Netflix?

Wir wissen, wie schwer es heutzutage sein kann, tolle Inhalte auf Streaming-Diensten zu finden. Deshalb haben wir uns die Mühe gemacht, eine umfassende Liste der besten Filme zu erstellen, die auf Netflix 2022 verfügbar sind.

Unsere Auswahl umfasst alles von der Kritik gefeierten Dramen und Dokumentationen bis hin zu familienfreundlichen Komödien und mehr.

Alle diese Titel werden einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen, sei es durch die starken Darbietungen oder die zum Nachdenken anregenden Geschichten. Und da alle diese Titel jetzt auf Netflix verfügbar sind, musst du nicht lange warten, bis du in hochwertige Unterhaltung eintauchen kannst!

Aber verlasse dich nicht nur auf unser Wort, sondern erkunde diese Sammlung selbst und sehe, welche erstaunlichen Filme dich erwarten!

Netflix Filmempfehlung 2022

Paul Bäumer ist Schüler eines deutschen Gymnasiums kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Sein Lehrer Kantorek spricht in den höchsten Tönen vom Krieg und stellt ihn als glorreiches Unterfangen dar, das man aus Ehre und Nationalstolz unternehmen sollte.

Schließlich erliegen Paul und seine Mitschüler dieser Rhetorik und melden sich aus patriotischem Eifer zum Militär

Als Paul auf dem Schlachtfeld ankommt, muss er feststellen, dass sich die Realität des Krieges drastisch von dem unterscheidet, was Kantorek verkündet hatte. Anstelle von Ruhm und Ehre gibt es nur Tod und Zerstörung.

Der CIA-Agent Court Gentry, bekannt unter seinem Codenamen Sierra Six, hat sich einen wohlverdienten Ruf als geschickter und erfolgreicher Attentäter erworben.

Seine Karriere ist geprägt von Präzision und Erfolg bei seinen Aufträgen. Als er jedoch Informationen erhält, die hochrangige Kollegen belasten, wird er plötzlich von seinem ehemaligen Kollegen Lloyd Hansen verfolgt und bald in eine komplexe Verschwörung verwickelt.

Um das Leben seines Klienten und seiner Familie zu schützen, ist Court gezwungen, vor seinen eigenen Leuten quer durch Europa zu fliehen und zu versuchen, der von Hansen geführten Fahndung einen Schritt voraus zu sein.

Bud Jablonski (Jamie Foxx) möchte unbedingt seine unbeschwerte Tochter bei sich behalten, aber sein magerer Verdienst als Poolreiniger reicht nicht aus. Zum Glück hat er noch einen anderen Job – die Vampirjagd – mit dem er in einer Woche die benötigten 10.000 Dollar verdienen könnte.

Leider wurde Bud aus der Gewerkschaft ausgeschlossen und kann daher die Zähne erlegter Vampire nur für einen Bruchteil ihres tatsächlichen Wertes auf dem Schwarzmarkt verkaufen.

Erschwerend kommt hinzu, dass Buds Frau (Megan Good) aus dem San Fernando Valley in eine günstigere Gegend umziehen will, was ihn vor noch größere finanzielle Probleme stellt, die es zu lösen gilt. Da die Zeit drängt und keine einfache Lösung in Sicht ist, muss Bud sich entscheiden, ob er seine geliebte Tochter behalten will.

In dem düsteren Netflix-Thriller Operation Black Crab spielt Noomi Rapace die Rolle einer Soldatin, die in gefährlicher Mission eine äußerst wichtige Fracht über den Arktischen Ozean transportieren soll.

Dem Protokoll folgend ist Rapaces Figur gezwungen, über die Details ihrer Mission zu schweigen, auch wenn sie versucht, sich durch das tückische Terrain und die eisigen Gewässer der Arktis zu manövrieren.

Während ihrer Reise steht Rapace vor zahlreichen Herausforderungen und Hindernissen, die ihre Stärke und ihren Mut auf die Probe stellen.

Cassie Salazar und Luke Morrow sind zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten, die es dennoch irgendwie geschafft haben, eine Verbindung zwischen sich aufzubauen und etwas zu entdecken, womit keiner von ihnen je gerechnet hat.

Cassie eine aufstrebende Singer-Songwriterin, die nachts in einer Bar arbeitet, mit einer Diabetes-Diagnose. Luke, ein Soldat in Ausbildung, der in den strengen Regeln des Militärlebens einen gewissen Trost fand, während er versuchte, seine eigene schwierige Vergangenheit zu bewältigen.

Wie durch einen Zufall lernten sich die beiden in der Bar kennen, in der Cassie arbeitet und heirateten ohne große Erwartungen oder Pläne.

Für Cassie bedeutete es, dass sie endlich Zugang zu einer Krankenversicherung hatte – was sie dringend benötigte -, während es für Luke eine Gelegenheit war, sich von seiner schmerzhaften Vergangenheit zu befreien.

In Hustle spielt Adam Sandler einen ehemaligen Basketball-Scout, der in Juancho Hernangomez, einem hispanischen jungen Mann, ein unentdecktes Talent entdeckt.

Er überredet ihn, in Los Angeles zu trainieren und sein Schützling zu werden. Auf ihrer Reise müssen die beiden jedoch noch viel mehr als nur Basketball spielen.

Von persönlichen Kämpfen bis hin zu zwischenmenschlichen Konflikten häufen sich die Hindernisse für die beiden, während sie versuchen, gemeinsam die Spitze des Sports zu erreichen.

Mit Queen Latifah in einer Nebenrolle als Sandlers Assistenztrainerin und Mentorin verfolgt diese inspirierende Geschichte von Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit die Reise der beiden, um zu sehen, ob sie es trotz aller Widrigkeiten schaffen können.

Blond ist ein biografisches Drama, das auf dem gleichnamigen Roman von Joyce Carol Oates basiert, der für Netflix adaptiert, wurde. In dem Film spielt Ana de Armas, die vor allem durch ihre Rolle als Bond-Girl in James Bond: No Time to Die bekannt ist, die Titelrolle der Marilyn Monroe.

Unter der Regie von Andrew Dominik folgt Blond der Monroe von ihrer Kindheit bis ins Erwachsenenalter, als sie sich von ihrer schwierigen Vergangenheit lösen muss, um eine ikonische Berühmtheit des goldenen Hollywood-Zeitalters zu werden.

Der Film fängt Monroes einzigartige und komplexe Persönlichkeit ein, erforscht ihre kleinen Triumphe und niederschmetternden Niederlagen und deckt auf, was sie bei Fans auf der ganzen Welt so beliebt gemacht hat.

Fazit zu besten Filme bei Netflix 2022

Jeder hat einen anderen Geschmack, wenn es um seine Lieblingsfilme geht. Egal ob, Krimi, Thriller, Romantik oder spirituelle Filme.

Wir haben dafür gesorgt, dass für jeden Zuschauer etwas dabei ist.

Wir haben eine Vielzahl von Genres und Stilen ausgewählt, die sich über das Jahr 2022 erstrecken. Von Krimis, die in düsteren Städten spielen, bis hin zu herzerwärmenden Geschichten über die Überwindung von Widrigkeiten durch schiere Entschlossenheit ist alles dabei, was auch den abgebrühtesten Zuschauer fesseln wird.