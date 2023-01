Die Entscheidung ist gefallen: Apple stellt Produktion ein

Das Unternehmen Apple gibt die Produktion des günstigsten Modells auf. Der iPhone SE ist das günstigste Smartphone von Apple, das jedoch mit Kompromissen wie einem veralteten Design, einem kleinen Bildschirm (im Vergleich zu heutigen Standards) und keiner Unterstützung für 4G kommt.



Es gibt bereits Gerüchte, dass Apple an einer neuen Version des Geräts arbeitet, um diese Nachteile zu beheben und ein modernes Design, einen größeren Bildschirm und Unterstützung für 5G zu bieten. Apple hatte geplant, das Modell nächstes Jahr vorzustellen, aber laut dem Analysten Ming-Chi Kuo wird daraus nichts werden. Seine Quellen sagen, dass Apple die Entwicklung des Geräts vollständig eingestellt hat, was bedeuten könnte, dass dies das Ende der billigeren iPhone-Serie ist.

Diese Nachricht sollte niemanden überraschen oder schockieren, da bereits letzten Monat bekannt wurde, dass Apple über eine Verzögerung oder eine vollständige Einstellung der Entwicklung des neuen iPhone SE nachdachte. Durch Kuo haben wir jetzt jedoch auch einen wichtigen Grund erfahren, warum sich Apple für diesen Schritt entschieden hat.

Keine 5-G Unterstützung

Der neue SE sollte mit einem neuen mobilen Chip von Apple unterstützt werden, der 5G unterstützt, aber aufgrund der Leistung, die nicht mit der des Qualcomm-Chips im iPhone vergleichbar war, wurde darauf verzichtet. Der neue SE sollte ein Test für den Apple-Chip sein und, wenn er erfolgreich war, hätten dieselben Chips in den iPhone 16-Modellen verwendet werden sollen, die im September 2024 vorgestellt werden.

Aber es sieht so aus, als ob das nicht passieren wird, also sagt Kuo, dass der größte Gewinner dieser Situation Qualcomm ist, da Apple weiterhin ihre Chips in ihren Telefonen verwenden wird.