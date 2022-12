Die Regeln, die Ronaldos Kinder befolgen müssen (FOTO)

Cristiano Ronaldo, der berühmte portugiesische Stürmer, hat hohe Ansprüche an einen gesunden Lebensstil und Training und fordert die Einhaltung dieser Regeln auch von seinen Kindern.

2010 bekam der Fußballspieler sein erstes Kind – einen Sohn, Cristiano Junior, und er wollte nie die Identität der Mutter preisgeben, die überhaupt nicht am Leben des Jungen beteiligt ist. Im Juni 2017 bekam Ronaldo mit Hilfe einer Leihmutter die Zwillinge Eva und Mateo, und im November desselben Jahres bekam er mit seiner Auserwählten, Georgina Rodriguez, auch eine Tochter, Alana. Im April 2022 brachte Georgina ein weiteres Zwillingspaar zur Welt – einen Jungen Angel und ein Mädchen Bella, aber leider starb der Junge kurz nach der Geburt, im April dieses Jahres.

Ronaldo praktiziert eine proteinreiche Ernährung mit vielen gesunden Kohlenhydraten, Vollkorngetreide, Obst und Gemüse und vermeidet Süßigkeiten und kohlensäurehaltige Getränke. Er trinkt auch viel Wasser und verlangt von seinen Kindern die Einhaltung aller oben genannten Regeln.

Trotz streng geplanter Ernährung dürfen sich Ronaldos Kinder ab und zu über eine Leckerei freuen. Bis heute erinnern sich Nutzer sozialer Netzwerke an das Video aus dem Jahr 2016, als der damals 6-jährige Ronaldo Junior auf einem Laufband lief und sagte: „Wir haben Eis gegessen, jetzt ist Sport angesagt!“.

Ronaldo Jr. trainiert mehrere Stunden am Tag, und der berühmte Fußballer fügte in der Netflix-Dokumentation „I Am Georgina“ hinzu, dass dieser Junge ein großartiger Fußballer werden könnte, wenn er dem Sport treu bleibt. Der Vater gab auch die gesunde Regel an seinen Sohn weiter, mit kaltem Wasser zu duschen und kein Fast Food zu essen.

Ronaldos Kinder besuchen eine renommierte Schule für „Millionäre“ in Portugal, die als eine der besten des Landes gilt, bestätigten portugiesische Medien in diesem Jahr.

Körperliche Aktivität und Ernährung sind nicht die einzigen Dinge, die in Ronaldos Zuhause respektiert werden sollten, das gilt auch für die persönliche Hygiene, was das portugiesische Fußballstar bestätigte. Ronaldo teilte nämlich ein Video auf Instagram, in dem er überprüft, ob alle seine Kleinen sich vor dem Essen die Hände gewaschen haben.

Ronaldos Verlobte Georgina erwähnte in der Doku, dass ihre Familie Luxus nicht nur zu Hause, sondern auch auf Reisen brauche. „Wir brauchen viele Zimmer, einen privaten Pool, Zugang zu einem Yachthafen, der Platz für ein kleineres Boot und ein größeres Stück Land bietet, damit wir die Villa nicht verlassen müssen, wenn wir mit den Kindern spazieren gehen wollen.“ sagte sie.